Hideki Matsuyama lidera el BMW PGA Championship

El japonés sorprende. Hideki Matsuyama tuvo un excelente recorrido de cinco birdies y un eagle en el Wentworth Club de Virginia Water, Reino Unido. (Foto especial)

El japonés Hideki Matsuyama se agigantó en la segunda jornada del BMW PGA Championship para pasar de la vigésima posición a la primera, tras firmar una espectacular tarjeta de 64 impactos y suma de -12, en el Wentworth Club de Virginia Water, Reino Unido.

En la misma jornada el español Jon Rahm volvió a sufrir, para pasar la línea de corte.

Matsuyama, de 33 años y exnúmero 2 del mundo (2017), tuvo un comienzo brillante con cinco birdies y un eagle, y pese a que en el hoyo 15 tuvo un pequeño desliz supo corregirlo completando el 17 con dos golpes bajo par.

Por su parte, el sueco Ludvig Åberg, miembro del europeo para la Ryder Cup de finales de este mes, y que había terminado líder en la primera jornada, quedó segundo a un solo golpe (-11), tras mostrar un rendimiento inferior, al igual que el inglés Justin Rose y el noruego Viktor Hovland.

En la quinta posición acecha en solitario el también español Pablo Larrazábal, con una tarjeta de 10 bajo par.

Jon Rahm no ha estado fino en su golf

Frustrado el español. A Jon Rahm no le está gustando su desempeño en el torneo que se juega en Reino Unido. (Foto es)

No tuvo tanta suerte su compatriota Jon Rahm, número 10 del mundo. Tras salvar la primera jornada con 71 golpes después de un inicio complicado, tuvo que luchar nuevamente para mantenerse en el torneo. Con cuatro birdies y un bogey en el hoyo 12, concluyó con 69 impactos (-3), quedando en la 39ª posición, muy cerca de la línea de corte, evidenciando que los problemas del primer día aún le pasaron factura.

Algo semejante pasó con los demás integrantes del cuadro europeo para la Ryder Cup. Rory McIlroy y Shane Lowry vieron peligrar su continuidad, firmando tarjetas de 72 y 74 golpes respectivamente, lo que los dejó en la 48ª y 49ª posición.

Tommy Fleetwood pasó por la mínima; mientras que Rasmus Højgaard quedó fuera tras cerrar con una tarjeta de 75 golpes (+3) y en la 130º posición.