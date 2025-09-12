Mazatlán vs Pumas: Horario, canal, pronóstico y dónde ver en vivo la Liga MX

Mazatlán recibe a Pumas en el Estadio Encanto El juego es correspondiente a la jornada 8

Mazatlán y Pumas protagonizan el partido que cierra la actividad de la jornada 8 de la Liga MX este viernes 12 de septiembre. A continuación, te decimos todos los detalles del juego de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El Estadio el Encanto será testigo de cómo el Club Universidad Nacional, dirigido por Efraín Juárez, busca sumar su segundo triunfo consecutivo para escalar posiciones en la tabla general de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Mazatlán vs. Pumas | Jornada 8 de la Liga MX

Los Cañoneros atraviesan un momento complicado. En la Liga MX acumulan cinco partidos sin conocer la victoria y marchan en el lugar 12 de la tabla con apenas seis unidades. La presión es alta, sobre todo en casa, donde intentarán aprovechar su fortaleza como locales para frenar la mala racha.

Por su parte, los Pumas de Keylor Navas vienen de un triunfo revitalizante ante Atlas, con gol de Aaron Ramsey en su debut en la liga. Ese resultado les permitió romper una cadena de tres empates y escalar a la décima posición con nueve puntos.

Históricamente, el panorama favorece a los universitarios. Las estadísticas indican que nunca han perdido contra Mazatlán en la Liga MX, con saldo de cinco victorias y cinco empates.

Además, llevan cuatro torneos consecutivos sin recibir gol de los sinaloenses. Sin embargo, Mazatlán presume un buen presente en casa, con solo una derrota en sus últimos nueve partidos en El Encanto.

El pronóstico apunta a un partido cerrado. El dominio histórico inclina la balanza hacia Pumas, aunque el invicto de Mazatlán como local podría equilibrar las acciones. Un empate con pocos goles luce como el escenario más probable.

¿A qué hora juegan Mazatlán vs. Pumas hoy?

El partido se disputará este viernes 12 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Mazatlán vs. Pumas hoy?

El encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Azteca 7, mientras que la transmisión en línea estará disponible en la plataforma Tubi para quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadora.

Alineaciones probables Mazatlán vs. Pumas

Mazatlán apostaría por Ricardo Rodríguez en la portería; en defensa estarían Facundo Almada, Lucas Merolla, Ángel Leyva y Sebastián Fierro. El medio campo lo conformarían Nicolás Benedetti, Edgar Bárcenas, Mauro Lainez y Jordan Sierra, dejando en el ataque a Fabio Gomes junto a Iván González.

Pumas, por su parte, iniciaría con Keylor Navas bajo los tres palos; la zaga estaría compuesta por Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo. En el centro del campo, Efraín Juárez daría confianza a Aaron Ramsey, José Caicedo y Adalberto Carrasquilla, mientras que en ofensiva se perfilan Jorge Ruvalcaba, Guillermo Martínez y Alan Medina.