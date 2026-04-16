Torneo de Candidatos 2026 (3)

- -

El Torneo de Candidatos FIDE 2026, que se celebra en el Cap St Georges Hotel & Resort en Pegeia, Chipre, ha ofrecido un alto drama desde su inicio el 29 de marzo. Ocho grandes maestros de élite compiten en un formato de doble round-robin por el derecho a desafiar al actual campeón mundial Gukesh Dommaraju a finales de este año. El uzbeko de 20 años Javokhir Sindarov (2745) está al borde de un triunfo histórico.

La ronda 12 resultó anticlimática pero crucial para el líder. Las cuatro partidas terminaron en tablas: Sindarov empató con Nakamura con blancas en una Defensa Gambito de Dama Declinado; Giri empató con Wei Yi; Caruana repartió el punto con Bluebaum; y Esipenko y Praggnanandhaa también firmaron las paces. Esta ronda tranquila preservó la cómoda ventaja de Sindarov antes del último día de descanso el 13 de abril.

EL MUNDO DEL AJEDREZ OBSERVA CON ANSIEDAD

Con las rondas 13 y 14 por disputarse, Sindarov solo necesita un empate en sus dos últimas partidas para asegurar la victoria de forma matemática: una hazaña extraordinaria para un jugador al que muchos veían como un outsider. En caso de que falle, Giri sigue siendo el único perseguidor realista. El mundo del ajedrez observa con ansiedad: una victoria de Sindarov marcaría uno de los avances más sorprendentes en la historia moderna de los Candidatos y prepararía un fascinante enfrentamiento por el Campeonato Mundial 2026.

En la décima ronda, con gran ventaja en el torneo, en lugar de jugar de manera conservadora, Sindarov se embarcó en unas complicaciones mayúsculas con sacrificio de pieza, contra un jugador de élite cuya principal característica es un agudo sentido del cálculo.

Sindarov – Praggnanandhaa

Candidatos 2026

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Cbd7 5.Af4 Ab4 6.cxd5 exd5 7.e3 Ce4 8.Dc2 g5 9.Ag3 h5 10.Ad3 (Tras 7 minutos de reflexión Sindarov sacrifica una pieza. Se supone que todavía estamos en un terreno estudiado por los dos jugadores)

10….h4 11.Axe4 dxe4 12.Dxe4+ Rf8 13.Ae5 f6 14.Cxg5 Axc3+ 15.bxc3 Cxe5 16.dxe5 fxg5 17.f4 h3 (Esto ya le tomó más de 20 minutos a Pragg)

18.Td1 De7 19.g3 gxf4 20.0–0 Th6 21.Txf4+ Rg8 22.Tdf1

.

. .

Ad7?? (La jugada fue recibido con estupor en todo el mundo. No es que fuera tan sencillo ver 22...Ae6 23.Tf6 Dh7 24.Dxh7+ Rxh7 25.Txh6+ Rxh6 26.Tf6+ Rg5 27.Txe6 Td8 con tablas. El peón de h3 causa demasiados problemas)

23.Tf7 Dxf7 24.Txf7 Rxf7 25.Df4+ Rg7 26.Dg5+ Rh7 27.De7+ Rg8 28.Dxd7 (Parece difícil ganar, pero el final deja de ser misterioso cuando se vislumbra el plan de capturar el peón de h3 a toda costa)

28….Tf8 29.Dg4+ Rh8 30.a4 a5 31.Dg5 Th7 32.e6 Te8 33.Dxa5 b6 34.De5+ Rg8 35.Dg5+ Tg7 36.Df5 Tge7 37.Dg4+ Rf8 38.Dxh3 Txe6 39.Rf2 T8e7 40.Dh8+ Rf7 41.g4 Te4 42.Dh5+ Rg7 43.Dg5+ Rf7 44.Rf3 Txa4 45.h4 Ta5 46.Dh6 Tae5 47.Dh7+ Rf8 48.Dh8+ Rf7 49.e4 b5 50.h5 c5 51.h6 Tg5 52.Dd8 Tg8 53.Dd5+ 1-0