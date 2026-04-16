WrestleMania 42: revelan cuánto durará el magno evento de WWE

WrestleMania 42 Por segundo año consecutivo, el evento se realizará en Las Vegas como sede de ambas noches.

Este fin de semana, la Lucha Libre tendrá uno de sus momentos más esperados del año con WrestleMania 42. La “Vitrina de los Inmortales” llega rodeado de críticas y señalamientos por parte de los fans, pero ya está todo listo para las dos funciones que tendrá. Ahora, se reveló cuál será la duración total de esta edición 2026 tomando en cuenta todos los elementos que la rodean.

¿Cuánto durará WrestleMania 42 de WWE?

Luego de varias semanas de espera, se anunciaron un total de 14 combates distribuidos en la noche del sábado 18 y el domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Sin embargo, habrá otras luchas que no será televisadas, pro sí parte del evento n vivo para las y los asistentes a “la estrella dela muerte” en Nevada.

De acuerdo con insiders especializados en WWE, cada función estará dividida de la siguiente manera:

Pre-Show: 3 horas

Show principal con los combates anunciados: 4.5 horas

Post-show: 1 hora

De esta manera, para disfrutar la totalidad de WrestleMania 42, habrá que disponer de un total de 17 horas durante todo el fin de semana.

¿A qué hora comenzará la función estelar de WrestleMania 42?

Las luchas que sí serán televisadas comenzarán a las 15:00 horas de Las Vegas, lo que significa a las 16:00 horas del centro de México. La transmisión será exclusiva de Netflix, por lo que necesitarás una suscripción en la plataforma para poder disfrutar de este evento luchístico.