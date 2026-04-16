Concacaf Champions Cup 2026: ¿Cuándo se jugarán las semifinales del torneo?

Semifinales de Concacaf Champions Cup Toluca y Tigres lograron avanzar a la antesala de la gran final por el título internacional

Esta semana nos trajo acción internacional de Concachampions y con dos equipos de Liga MX que lograron llegar hasta las semifinales. Las llaves mantienen los enfrentamientos ante clubes de MLS por lo que todavía podríamos tener un duelo de clubes mexicanos en la gran final. Tigres y Toluca son los clubes que mantienen la representación nacional en esta Copa de Campeones, enfrentando a Nashville SC y a Los Ángeles FC respectivamente.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026?

Los cuartos de final dejaron un sabor agridulce para la afición mexicana. Cruz Azul falló en su intento por conseguir una época remontada en contra de LAFC en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, mientras que América perdió una eliminatoria de Concachampions ante un cuadro de la MLS por primera vez en la cancha del Estadio Banorte.

En contra parte, los Tigres obtuvieron su boleto gracias al gol de visitante contra Seattle Sounders, mientras que Toluca fue contundente ante LA Galaxy y ganando con un global de 2-7. Ambos podrían enfrentarse en la gran final del torneo si logran eliminar a sus respectivos rivales de la MLS.

Semifinals are set in the 2026 Champions Cup! 🏆



It's 🇺🇸 MLS vs Liga MX 🇲🇽 ! pic.twitter.com/deaTrjbQMp — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Aunque la Concacaf no ha confirmado oficialmente las fechas y horarios, está definido que los partidos de ida deberán disputarse entre semana en una fecha entre el 28 y el 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el 5 y 7 de mayo. Los vencedores de ambas series se enfrentarán en un duelo único y definitivo por el campeonato el jueves 30 de mayo en estadio por definir.

¿Interrumpirá la Concachampions la Liguilla del Clausura 2026?

Contrario a lo que ha ocurrido en años anteriores, las semifinales de esta Copa de Campeones de la Concacaf estarán afectando directamente el desarrollo de la fase final del futbol mexicano que tendrán que disputar los cuartos de final en fines de semana separados debido a que Toluca y Tigres estarán participando en ambas fases finales.