Alex Noren y Adrien Saddier lideran el BMW PGA Championship

Torneo en el Reino Unido. El sueco Alex Noren comparte el primer sitio del BMW PGA Championship de cara a la última ronda. (Foto especial)

El francés Adrien Saddier y el sueco Alex Noren asumieron el liderato en la tercera ronda el BMW PGA Championship, que se disputa en la localidad británica de Virginia Water, tras concluir este sábado su recorrido con un total de -15 golpes de cara a la ronda final del domingo.

El español Jon Rahm se localiza a ocho impactos de distancia de los punteros y comparte el sitio 31, luego de firmar este sábado una tarjeta de 69 golpes (-3), al cerrar su recorrido con tres birdies en los tres hoyos finales.

El sueco Alex Noren destacó en la jornada, que tras lograr birdies en los hoyos 16 y 17 completó su recorrido en el Wentworth Club con un espectacular eagle.

Ese resultado permitió a Noren, que este año ganó el British Masters, igualar en la primera plaza de la clasificación con un total de 201 golpes al francés Adrien Saddier, que se mostró mucho más regular durante toda la jornada.

El francés se mira campeón. Adrien Saddier buscará otro título en la presente temporada tras ganar el Abierto de Italia. (Foto especial)

El francés, que el pasado mes de junio se impuso en el Abierto de Italia, concluyó la jornada con un total de ocho birdies, tres de ellos en los cuatro últimos hoyos del recorrido. Una cifra que el jugador francés tratará de repetir este domingo.

El chileno Joaquín Niemann partirá desde la duodécima posición, a 6 golpes de los dos líderes, tras firmar este sábado su mejor recorrido en el campo del Wentworth Club con un total de 65 impactos, 7 bajo el par.

El japonés Hideki Matsuyama que fue líder el viernes, el sábado firmó un 76 para descender al sitio 20 compartido con suma de -8 impactos.

Mientras Rory McIlroy, número dos del mundo y campeón la semana pasada en el Abierto de Irlanda no pudo mejorar y con ronda de 70 y suma de -5 golpes se encuentra en el sitio 53 de la tabla, junto a otros nueve competidores.