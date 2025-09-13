Cruz azul sigue invicto al vencer con lo mínimo al Pachuca

Triunfo celeste. Gabriel Fernández celebra el tiro penal con el que le dio la victoria a su equipo. (EFE)

El uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penalti para darle al Cruz Azul una victoria por 0-1 sobre Pachuca, que subió a los celestes del entrenador argentino Nicolás Larcamón al liderato del Apertura del futbol mexicano.

En la continuación de la octava jornada, los Azules salieron a proponer el partido, pero en el minuto 19 perdieron al defensa Jesús Orozco, expulsado, después de lo cual los Tuzos se hicieron de la pelota.

Cruz Azul se plantó bien atrás ante un Pachuca que atacó, pero careció de puntería, lo cual permitió a los visitantes llegar sin daños al medio tiempo.

El duelo giró en la segunda mitad. Con buenas atajadas del guardameta colombiano Kevin Mier, Cruz Azul se mantuvo en el juego y en el 56 se benefició de una expulsión al colombiano Luis Quiñones, del Pachuca, que dejó a los dos con 10 hombres en la cancha.

La polémica llegó en el 59. El defensa Daniel Aceves atacó un balón, el uruguayo Ignacio Rivero metió la cabeza y resultó herido. La sangre impresionó al árbitro que expulsó al zaguero y decretó el penalti en favor de los Azules, bien cobrado por Fernández.

Pachuca luchó, pero si con un hombre de más no pudo lastimar a su rival, menos lo logró con nueve futbolistas en la cancha. En el descuento Mier se equivocó, sin embargo, el argentino Sergio Barreto falló con todo a favor y dejó ir el empate.

Cruz Azul llegó a seis triunfos, con dos empates y 20 puntos, dos encima del Monterrey del español Sergio Ramos, que juega este domingo. El Pachuca ocupa el sexto lugar con 13 unidades.

Este domingo el Monterrey visitará al Querétaro, obligado a ganar para recuperar el liderato, y San Luis recibirá a los Xolos de Tijuana. EFE