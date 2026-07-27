Penta vs Chad Gable: ¿Cuándo y a qué hora será la lucha en WWE SummerSlam 2026 por el Título Intercontinental?

Penta vs Chad Gable Penta enfrentará de nueva cuenta a Chad Gable, quien fue su primer rival dentro de la WWE. El luchador mexicano llega como el vigente Campeón Intercontinental de la empresa-

Tras darse a conocer la cartelera completa del SummerSlam 2026, la WWE confirmó la división de combates por días, donde uno de los enfrentamientos estelares será el de Penta en contra de Chad Gable. El ‘Zero Miedo’ defenderá su Campeonato Intercontinental una vez más ante Chad Gable, quien hace algunas semanas todavía ostentaba el manto de “El Original” Grande Americano. El resultado podría significar un rumbo completamente diferente para las carreras de ambos y un impulso de cara a los siguientes eventos.

¿Cuándo será la lucha entre Penra y Chad Gable en WWE SummerSlam 2026?

Al ser uno de los eventos más importantes de la compañía, se volverá a dividir en dos noches, tal como ocurre con WrestleMania. Ahora, este lunes 27 de julio, se confirmó oficialmente la división de combates para el día sábado y domingo.

Ahora, la lucha por el Campeonato Intercontinental, que actualmente ostenta Penta, estará dentro de la cartelera de este domingo 2 de agosto, misma que comenzará desde las 16:00 horas (CDMX). Aunque se espera que el enfrentamiento estelar será el de Roman Reigns en contra de Seth Rollins por el Campeonato Mundial Pesado, se espera que el mexicano salga al cuadrilátero entre las 17:30 y las 18:30 horas para disputar el cinturón.

It doesn't get much bigger than this. 🔥



Here is your card for what's going down on #SummerSlam SUNDAY in Minnesota streaming LIVE on the @espn App at 6 ET/3PT!



📍: @usbankstadium

🎟️: https://t.co/wytFYr90Oe pic.twitter.com/Dic4UdmStm — WWE (@WWE) July 27, 2026

El combate se llevará a cabo en el US Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota y se podrá ver en México a travpes de la señal de Netflix.

¿Cuál es la rivalidad entre Penta y Chad Gable?

La historia de estos dos se remonta a enero de 2025, cuando el luchador mexicano debutó en la WWE enfrentando precisamente al ex atleta olímpico en un programa de Monday Night Raw. El ‘Zero Miedo’ se llevó la victoria luego de aplicar un “Penta-Driver” sobre su oponente y comenzar su camino en la empresa de lucha libre estadounidense.

Aquel combate, desató uno de los “efectos-dominó” más grandes de la WWE en los años recientes. La obsesión de Chad Gable por derrotar a Penta, lo llevó a convertirse en “El Grande Americano”, un personaje que parodiaba a los luchadores mexicanos y que comenzó una rivalidad con otros atletas del pancracio nacional que militan en esta empresa.

A su vez, este camino comenzó la rivalidad más grande del año en el mundo de la lucha libre a nivel Internacional, cuando se disputó el nombre de “El Grande Americano” en un combate de máscara vs máscara el pasado 30 de mayo en “La Noche de los Grandes” de la AAA en La Arena Monterrey, perdiendo así su máscara y volviendo a presentarse simplemente como Chad Gable.