Fichaje de Gilberto Mora: ¿Hasta cuándo tiene el jugador mexicano para firmar por un equipo de Europa?

Gilberto Mora Con un gol de penal de Gilberto Mora, los Xolos de Tijuana derrotaron 1-0 al León en la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. Con este resultado, el conjunto fronterizo sumó su segunda victoria consecutiva del certamen, llegó a seis puntos y se mantiene con paso perfecto en el inicio del torneo. Foto: Cuartoscuro (Chris Noyola )

Gilberto Mora se convirtió en una de las sensaciones futbolísticas a nivel internacional tras convertirse en el jugador mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo. El mediocampista de los Xolos de Tijuana fue uno de los mejores evaluados del equipo ‘Tricolor’ y ahora la afición mexicana se pregunta si podrá llegar a un equipo del futbol europeo aunque ya regresó a la actividad de la Liga MX. Sin embargo, el propio jugador ha señalado que la situación podría no ser tan sencilla como muchas personas creen.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes 2026 en el futbol europeo?

Aunque la actividad del futbol mexicano ya está plenamente reanudada tras la disputa de las dos primeras fechas del Apertura 2026 y próximamente con el arranque de la Leagues Cup, las principales ligas del futbol europeo todavía están en periodo de pretemporada, por lo que el cierre de planteles todavía se encuentra en el horizonte y con múltiples posibilidades.

Durante la Copa del Mundo, algunos de los principales clubes del ‘Viejo Continente’ ya comenzaron a prepararse para el año futbolístico que comenzará próximamente en el mes de agosto, con el inicio de torneos como LaLiga, Serie A italiana, Bundesliga, Premier League, League 1 de Francia, entre otros.

Todas estas competencias, tendrán hasta el 31 de agosto y el 1 de septiembre para poder hacer fichajes internacionales. Después de estas fechas, deberán esperar a la ventana de invierno para poder tener una nueva posibilidad. Esto significa que todavía quedan varias semanas para que Gilberto Mora tenga la oportunidad de ir a algún club que pague su cláusula de recisión a los Xolos de Tijuana y emigrar al balompié de elite.

¿Gilberto Mora tiene ofertas por equipos del futbol europeo?

Aunque la mayor parte de la afición ha dado por hecho de que es sólo cuestión de tiempo para que Gilberto Mora se convierta en jugador de un equipo en Europa, el propio jugador habló de su situación actual respecto al mercado de fichajes.

Tras marcar el gol del triunfo de Xolos ante León en el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026, ‘Morita’ aseguró que en este momento no existe ninguna oferta formal que lo pueda llevar este año a un nuevo equipo, pero aseveró que se mantiene a la expectativa. “Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”.

Rumores: ¿Qué equipos buscarían a Gilberto Mora?

No obstante, diferentes reportes periodísticos han señalado el presunto interés de diferentes clubes por hacerse de los servicios del mediocampista mexicano, quien destacó con la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo.

Borussia Dortmund: El equipo alemán es especialista en desarrollar talento joven y llevarlo al nivel más alto como los casos de Jude Bellingham, Erling Halland, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, entre otros.

El equipo alemán es especialista en desarrollar talento joven y llevarlo al nivel más alto como los casos de Jude Bellingham, Erling Halland, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, entre otros. Real Madrid: Desde el año pasado, medios españoles han informado del seguimiento del equipo ‘merengue’ al juvenil mexicano, aunque no se ha hablado de una oferta formal.

Desde el año pasado, medios españoles han informado del seguimiento del equipo ‘merengue’ al juvenil mexicano, aunque no se ha hablado de una oferta formal. Benfica: ‘Las Águilas’ son uno de los equipos protagonistas del futbol portugués, una de las ligas “trampolín” del futbol europeo y que ha servido a otros jugadores para desarrollarse y consolidarse en el futbol europeo.

‘Las Águilas’ son uno de los equipos protagonistas del futbol portugués, una de las ligas “trampolín” del futbol europeo y que ha servido a otros jugadores para desarrollarse y consolidarse en el futbol europeo. Liverpool FC: El equipo de la Premier League es uno de los equipos que también ha salido a relucir como un posible destino. La directiva estaría valorando la posibilidad de unirlo a sus filas y darle salida a préstamo

No obstante, también se ha reportado que el entorno del jugador buscaría esperar a la ventana de mercado invernal, una vez que Mora haya cumplido la mayoría de edad, o bien, esperar todavía hasta 2027 para iniciar su aventura por Europa.