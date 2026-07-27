Arrestan al hijo de Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de Kansas City, por sospecha de haberle disparado a su propia madre

Arrestan al hijo de Mia y Eric Bieniemy La esposa de Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, fue hospitalizada tras recibir el impacto de un ataque con arma de fuego.

Este lunes 27 de julio de 2026 se dio a conocer que la esposa de Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, fue hospitalizada de emergencia tras recibir disparos de arma de fuego en su casa familiar ubicada en Virginia; Elijah Bieniemy, hijo del matrimonio, fue señalado como el presunto responsable del delito y ha sido detenido por las autoridades sin derecho a fianza.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, Eric Bieniemy estuvo el domingo 26 de julio con los Chiefs en St. Joseph, Missouri, sin embargo, abandonó el campo de entrenamiento y no estuvo presente en la práctica de este lunes.

Arrestan a Elijah Bieniemy por presuntamente disparar contra su madre

Fuentes cercanas a la situación informaron a ESPN que Mia Bieniemy, esposa de Eric Bieniemy, fue hospitalizada tras recibir disparos al pecho y brazos en su hogar en Ashburn, Virginia, reportados la noche del domingo 26 de julio de 2026.

Antes de revelar su identidad, policía del condado de Loudoun, confirmó que una mujer estaba siendo atendida por “heridas graves” a causa de múltiples disparos. A su vez, las autoridades confirmaron que habrían arrestado al hijo de la víctima como el presunto responsable del delito.

Según la oficina del sheriff del condado de Loudoun, Virginia, Elijah Zion Bieniemy, de 27 años e hijo del actual coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, fue arrestado y acusado por los siguientes cargos:

Lesiones dolosas.

Uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Disparo de arma de fuego dentro de una vivienda.

Debido a ello, Elijah permanece detenido sin derecho a fianza en un centro de detención del condado de Loudoun. Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que provocó el tiroteo.

¿Cuál es el estado de salud de Mia Bieniemy, esposa de Eric Bieniemy de los Kansas City?

Tras hacerse público el incidente, un portavoz de los Chiefs declaró este lunes a KSHB 41 News que están al tanto de la situación y resaltó su posición de no realizar comentarios por respeto a la privacidad de la familia.

Elijah Bieniemy, the 27-year-old son of #Chiefs OC Eric Bieniemy, has been arrested after allegedly shooting his mother, Mia, multiple times Sunday night at their Virginia home.



Mia was hospitalized with serious injuries. Elijah faces three felony charges and is being held… pic.twitter.com/dRDXFbzwYZ — Ari Meirov (@MySportsUpdate) July 27, 2026

Sin embargo, Andy Reid —entrenador de los Kansas City Chiefs— declaró que “Mia está estable, lo cual es una buena noticia”, y que esperarán el desarrollo de la situación; resaltó la importancia de que Eric Bieniemy pase tiempo con su familia, adelantando que Joe Bleymaier asumirá las funciones del coordinador ofensivo durante su ausencia.

De acuerdo con información reportada por la policía del condado, la investigación sigue en curso, mientras tanto, el hijo del matrimonio Bieniemy permanece retenido sin derecho a fianza.