La cruda mundialista

CRUZ AZUL. De los mejores equipos del arranque del Apertura 2026. (Carlos Ramirez/Carlos Ramirez)

Tan sólo ha pasado una semana de la final del Mundial, del inobjetable triunfo de España, los lamentos de Argentina y en México ya se jugaron dos jornadas, tenemos campeón de campeones y estamos a nada del primer receso del torneo.

En la semana presentaron al nuevo presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, quien será el encargado de operar las instrucciones de los dueños de equipos, tal como lo hace Mikel Arriola en la Federación. No esperemos que las grandes demandas que todos pedimos en los diferentes medios de comunicación, como el regreso del ascenso/descenso y la reducción de extranjeros, lleguen de la mano del señor Iturbide. Más bien será quien siga con los planes de los que ponen el dinero para que su inversión esté asegurada.

Problemas estructurales de la Liga

Así que seguiremos con los mismos problemas en nuestra liga que no dejan crecer a nuestro futbol y hacen que nos estanquemos a nivel mundial, como en los últimos años. Su mención será testimonial, más bien será la cara de quien recibirá las críticas por las acciones de los dueños.

Él estaba encargado de la calendarización de la liga, y ese es precisamente uno de los peores problemas que tiene nuestro futbol. Para poner un ejemplo: el torneo comenzó cuando el Mundial no terminaba aún; tendremos una pausa en una semana más por la Leagues Cup y luego otra por la fecha FIFA en septiembre. Además, el empalme de partidos no permite a los aficionados ver todos los encuentros. Ojalá pueda cambiar, por lo menos, el tema del calendario, pero luce difícil mientras exista la intrascendente Leagues Cup.

Planteles incompletos y resultados tempranos

También, producto del calendario, los equipos podrán cambiar jugadores y reforzarse hasta la jornada siete, que es cuando terminan las incorporaciones. Por lo tanto, varios equipos tendrán a su plantel completo casi hasta la mitad del torneo.

Hasta ahora hay poco qué decir sobre lo futbolístico, precisamente por eso: porque los equipos no están armados aún. El tema para algunos es que los puntos cuestan lo mismo ahora o al final, y ya han dejado escapar unidades importantes. América no pudo con Atlante, Rayados perdió con Necaxa, Tigres empató de local con San Luis, Chivas ya perdió uno en casa, al igual que Pumas. Los que mejor han empezado son Cruz Azul, Tijuana, Atlas y Pachuca, por los números, porque en la cancha todavía les falta mucho por crecer. La ventaja es que ya tienen seis puntos.

Un arranque con sabor amargo

Tendremos una semana más y luego el parón por la Leagues Cup. Insisto: un torneo que importa muy poco, y para hacer la burla aún mayor, ahora habrá partidos en México, pero sólo cuatro.

La cruda del Mundial se ha hecho más grande con este arranque del futbol mexicano.