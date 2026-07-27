LeBron James es nuevo jugador de los 76ers de Filadelfia en la NBA: ¿Quiénes serán sus compañeros de equipo?

LeBron James 76ers firman al jugador de 41 años. (@sixers)

La estrella del baloncesto LeBron James firmó un contrato para jugar su temporada número 24 con los 76ers de Filadelfia.

El cuarto equipo con el que jugará LeBron James

El ala-pívot de 41 años nacido en Akron, Ohio ha ganado campeonatos con tres franquicias diferentes. Empezó su carrera en 2003 jugando para los Cleveland Cavaliers. De 2010 a 2014, compitió para el Heat de Miami, con quienes ganó dos campeonatos. Regresó en 2014 al equipo de su estado natal, y le concedió su histórico primer trofeo en 2016. Transfirió a los Lakers de Los Ángeles en 2018 y dos años después, en 2020, añadió un título más a los 17 que ya tenía la franquicia.

LeBron James lidera la lista histórica de anotadores con 43,440 puntos anotados. También se ha desempeñado como un gran creador de jugadas, completando 12,016 asistencias. James se ha consolidado no sólo como uno de los más destacados jugadores de baloncesto, sino también como uno de los atletas con mejor rendimiento en tiempos recientes. Muchos lo colocan como un contendiente en el debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos.

¿Cómo serán los 76ers con LeBron James?

James se une a un equipo que desde antes de su llegada estaba repleto de talento. El equipo logró llegar hasta las semifinales de conferencia la temporada pasada, donde desafortunadamente fueron barridos por los Knicks de Nueva York, quienes terminarían por levantar el trofeo en las finales.

Los cinco en cancha posiblemente incluirán a LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, and Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. El equipo permanecerá bajo el liderato del entrenador Nick Nurse.

El cuatro veces campeón explicó que su decisión no fue motivada por cuestiones económicas, sino por una última oportunidad de ganar su quinto campeonato y el primero para los Sixers desde 1983. Analistas ya señalan a este equipo como una de las alineaciones más potentes de la liga y posiblemente la más fuerte en la conferencia del este, una que podría destronar a los campeones vigentes. Otros, como el exbasquetbolista Magic Johnson, argumentan que todavía queda por ver cómo se desarrolla la química en el equipo y qué tal se desempeñan en la defensa.