¡Histórico! Uzziel Muñoz gana plata mundial en lanzamiento de bala

Mundial de Atletismo en Tokio. Uzziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en la historia del atletismo en ganar presea de plata mundial en lanzamiento de bala. (Foto esp)

El lanzador mexicano Uzziel Muñoz ha hecho historia al convertirse en subcampeón mundial en lanzamiento de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio 2025. Uzziel hizo un lanzamiento de 21.97 metros para merecer la medalla de plata.

El mexicano de 30 años que al mismo tiempo logró nuevo récord mexicano, ya había anticipado que algo grande venía para él, después de haber sido el primer mexicano en llegar a una final olímpica en París 2024, donde consiguió el octavo sitio.

Esta vez en Tokio, Uzziel pasó como el noveno de los 12 finalistas y en la competencia, en su último lanzamiento superó su marca personal que era de 21.88 para convertirse en subcampeón mundial.

Al mexicano solo le superó el tres veces campeón mundial, el estadounidense, Ryan Crouser, quien se colgó el oro con 22.34 metros, su mejor marca de la temporada.

El italiano Leonardo Fabbri, quien lanzó 21.94m se quedó con el metal de bronce.