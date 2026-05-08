¿Desprecio histórico? Chivas borra a Chicharito y a su máximo goleador de su 120 aniversario

Chicharito fue excluido del póster oficial de aniversario Chivas cumplió 120 años de su fundación

El aniversario 120 del Club Deportivo Guadalajara no pasó desapercibido entre la afición rojiblanca. Chivas celebró más de un siglo de historia con una campaña especial en redes sociales y un póster conmemorativo dedicado a sus máximas figuras, aunque la ausencia de dos nombres históricos terminó por robarse parte de la conversación.

Los ídolos que borró Chivas de su festejo por 120 años

Omar Bravo y Javier Hernández no aparecieron en la imagen oficial publicada por el Guadalajara para festejar sus 120 años de existencia, una decisión que generó reacciones inmediatas entre seguidores del Rebaño Sagrado debido al peso que ambos tuvieron dentro de la institución.

El conjunto rojiblanco difundió un mensaje donde resaltó la identidad mexicana, la tradición y el legado que ha construido desde su fundación el 8 de mayo de 1906. La imagen principal estuvo encabezada por Salvador Reyes, uno de los máximos referentes del llamado Campeonísimo y considerado por muchos aficionados como el rostro más representativo en la historia del club.

¿Qué jugadores sí aparecen en el póster de Chivas por los 120 años?

El cartel conmemorativo incluyó a figuras de distintas generaciones que marcaron época con la camiseta rojiblanca. Entre los personajes destacados aparecen Guillermo Sepúlveda, Fernando Quirarte, Ramón Ramírez, Bofo Bautista, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, y hasta la Hormiga González, además del expropietario Jorge Vergara.

Sin embargo, la ausencia de Omar Bravo llamó especialmente la atención debido a que continúa siendo el máximo goleador histórico del Guadalajara con 160 anotaciones oficiales.

Incluso, dentro de los datos históricos publicados por el propio club con motivo de su aniversario, el nombre del exdelantero aparece relacionado con varios récords y momentos importantes del equipo.

Póster oficial de Chivas 120 aniversario del Club Deportivo Guadalajara

En el caso de Javier Hernández, el atacante formado en la cantera rojiblanca también quedó fuera de la imagen pese a ser uno de los futbolistas más exitosos surgidos del club en el extranjero. El delantero fue parte del equipo antes de dar el salto al Manchester United, movimiento que el propio Guadalajara recordó dentro de su recopilación histórica de los 120 años.

¿Por qué Chivas dejó a Omar Bravo y Javier Hernández fuera de la celebración?

Aunque el Guadalajara no explicó oficialmente las razones de estas ausencias, el contexto alrededor de ambos exjugadores ayuda a entender la decisión tomada por el club.

Omar Bravo atraviesa actualmente un proceso legal relacionado con una acusación por presunto abuso sexual, situación que ha impactado directamente en su imagen pública durante los últimos meses.

Por otra parte, Javier Hernández cerró su segunda etapa en Chivas en medio de cuestionamientos deportivos y tensión con un sector de la afición.

Las lesiones limitaron gran parte de su participación y uno de sus últimos momentos con el club fue el penal fallado frente a Cruz Azul en la pasada Liguilla, resultado que terminó influyendo en la eliminación rojiblanca.

A eso se sumaron declaraciones y publicaciones recientes del delantero donde habló sobre las etapas más importantes de su carrera, dejando fuera al Guadalajara, algo que provocó molestia entre aficionados del Rebaño.

Pese a no formar parte de la campaña oficial del aniversario, Chicharito reaccionó en redes sociales al cumpleaños del club.

El atacante publicó imágenes junto a su abuelo, Tomás Balcázar, otra figura histórica de Chivas, acompañadas de un mensaje donde felicitó al equipo por sus 120 años.