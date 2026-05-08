Matías Almeyda, cerca de volver a la Liga MX como nuevo entrenador de Monterrey: esto es lo que sabe

Matías Almeyda El director técnico argentino podría volver al futbol mexicano después de múltiples experiencias internacionales.

El nombre de Matías Almeyda volvió a tomar fuerza en la Liga MX luego de que diversos reportes colocaran al entrenador argentino como una de las principales opciones de CF Monterrey para encabezar el nuevo proyecto deportivo del club regiomontano rumbo al Apertura 2026.

¿Llega Matías Almeyda a la Liga MX para el Apertura 2026?

De acuerdo con reportes recientes de ESPN, la directiva de Rayados ya habría iniciado acercamientos con el entorno del “Pelado”, en medio de la reestructuración que atraviesa la institución tras un Clausura 2026 decepcionante, en el que el equipo quedó fuera de la liguilla pese a contar con una de las plantillas más costosas del futbol mexicano.

La posible llegada de Almeyda también estaría ligada a los cambios administrativos en Monterrey. Según distintos reportes, figuras como Dennis te Kloese y Walter Erviti participan en la búsqueda del nuevo estratega, con el técnico argentino apareciendo como prioridad dentro del proyecto de reconstrucción deportiva.

El panorama todavía no está definido completamente, ya que otros nombres com Martín Anselmi y Hernán Crespo también han sido relacionados con el banquillo regiomontano. Sin embargo, Almeyda genera consenso por su experiencia internacional y por el impacto que tuvo durante su etapa en México con Club Deportivo Guadalajara.

¿Cómo fue el primer paso de Matías Almeyda en la Liga MX?

El paso del entrenador argentino por Chivas es recordado como uno de los más exitosos en la historia reciente del club tapatío. Entre 2015 y 2018 conquistó cinco títulos: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf de 2018. Además, logró devolver protagonismo a un equipo que atravesaba una larga sequía de campeonatos.

Uno de los aspectos más valorados de Almeyda durante aquella etapa fue su capacidad para potenciar futbolistas jóvenes y construir grupos sólidos desde el aspecto emocional y competitivo. Su estilo intenso, de presión alta y dinámica ofensiva, convirtió a Chivas en un equipo protagonista y con identidad clara, algo que actualmente Rayados busca recuperar tras varios torneos marcados por la irregularidad.

Además de su experiencia en México, el argentino llega respaldado por un recorrido internacional importante. Después de dejar Guadalajara dirigió al San Jose Earthquakes, posteriormente al AEK Atenas FC, donde consiguió un doblete de liga y copa y más recientemente al Sevilla FC.

¿Cómo puede ayudar Matías Almeyda a Rayados de Monterrey?

En Monterrey consideran que ese perfil internacional podría ayudar a un plantel plagado de figuras y presión mediática. Rayados ha invertido fuertemente en los últimos años, pero no ha logrado consolidar un proyecto deportivo estable que traduzca esa inversión en títulos constantes.

La eventual llegada de Almeyda también representaría uno de los regresos más mediáticos de los últimos años en la Liga MX, especialmente por el vínculo emocional que mantiene con la afición de Chivas. Incluso algunos reportes señalan que el técnico habría puesto condiciones económicas importantes para volver al futbol mexicano, entre ellas convertirse en uno de los entrenadores mejor pagados de la liga.