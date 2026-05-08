Gaby López se mete al Top 5 en el torneo Mizuho Americas

Torneo Mizuho Americas. Gaby López sigue en la pelea por buscar un cuarto título en su carrera en el LPGA Tour. (Foto espec)

Gaby López se encuentra en un empate al quinto sitio luego de 36 hoyos jugados en el torneo Mizuho Americas que se juega en el Mountain Ridge Country Club en West Caldwell, Nueva Jersey.

La golfista mexicana firmó una segunda ronda de 71 golpes para un acumulado de 142 golpes (-2) que la colocan a seis impactos de distancia de la exnúmero uno del mundo la tailandesa Jeeno Thitikul.

Gaby, quien viene de un T20 logrado la semana anterior en el Riviera Maya Open at Mayakoba, ascendió este viernes 15 sitios respecto a la ronda del jueves y se localiza en buena posición de cara al fin de semana.

La mexicana que ha ganado tres torneos en el LPGA Tour, está jugando su octavo evento de la temporada y busca su segundo Top 5, tras el logrado en marzo en la Fortinet Founders Coup.

Thitikul de 23 años y quien perdió el número uno mundial al no pasar el corte en The Chevron Championship -hace dos semanas- apuesta a llevarse la victoria en Nueva Jersey en ausencia de la estadounidense Nelly Korda, la actual monarca mundial.

La tailandesa lleva recorridos de 67 y 69 para un acumulado de 136 (-8) y saca tres golpes de renta sobre las estadounidenses Jennifer Kupcho (-5) segundo sitio y cuatro a Brooke Matthews (-4). La francesa Celine Boutier es cuarto sitio (-3).

Gaby comparte el quinto sitio con ocho jugadoras, entre ellas la china Ruoning Yin y la neozelandesa Lydia Ko.