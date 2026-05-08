Registro Fan ID Liga MX: Guía para obtenerlo y poder entrar a los estadios en la Liguilla (Imagen ilustrativa)

La Liga MX mantiene activo el sistema Fan ID como requisito para ingresar a los estadios del futbol mexicano durante la Liguilla del Clausura 2026. El registro, implementado tras los hechos ocurridos en el Estadio La Corregidora de Querétaro en 2022, busca reforzar la seguridad y el control de acceso en los inmuebles del país.

El Fan ID funciona como un código QR personal e intransferible que permite identificar a las personas que ingresan a los partidos de la Liga MX. La herramienta está basada en tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial y solo debe tramitarse una vez para ser utilizada en cualquier estadio de México.

¿Qué es el Fan ID y cómo funciona en la Liga MX?

El Fan ID es un registro digital obligatorio para los aficionados que desean entrar a los estadios del futbol mexicano. El sistema genera un código QR único vinculado a los datos personales y biométricos de cada usuario.

De acuerdo con la Liga MX, el objetivo es incrementar la seguridad dentro de los inmuebles y facilitar la identificación de quienes incumplan las reglas de conducta durante los encuentros.

El registro se realiza mediante la plataforma fanliga.mx y requiere un número celular, correo electrónico e identificación oficial vigente.

¿Cómo obtener el Fan ID para entrar a la Liguilla 2026?

Para tramitar el Fan ID, los aficionados deben ingresar desde su teléfono celular a la plataforma oficial y completar el proceso de validación de identidad.

Estos son los pasos para generar el código QR:

• Ingresar a fanliga.mx desde Safari en iPhone o Chrome en Android.

• Capturar el número celular y aceptar el aviso de privacidad.

• Introducir el código de verificación enviado por mensaje de texto.

• Tomar fotografía frontal y trasera de la identificación oficial vigente.

• Verificar que los datos personales sean correctos.

• Tomarse una selfie sin lentes ni cubrebocas.

• Esperar la validación de información.

• Descargar y guardar el código QR.

El documento puede presentarse desde el celular o incluso impreso para acceder al estadio.

¿Quiénes deben registrarse y qué documentos se necesitan?

En la primera etapa, el registro fue habilitado únicamente para mayores de edad y para partidos de Liga MX.

Para completar el trámite es necesario contar con:

• Número de teléfono celular

• Correo electrónico

• INE, pasaporte o licencia vigente

En caso de aficionados extranjeros, el sistema permite registrarse con pasaporte o licencia.

Fan ID: una medida impulsada tras los hechos de Querétaro

La Liga MX presentó oficialmente el Fan ID en noviembre de 2022 como parte de las medidas de seguridad implementadas después de la violencia registrada en el Estadio La Corregidora.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX en aquel momento, aseguró que la herramienta marcaría “un antes y un después” en la experiencia y seguridad de los aficionados.

El sistema fue desarrollado por la empresa Incode Technologies y trabajó junto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.