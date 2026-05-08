¿Conor McGregor regresa a la UFC? Dana White responde a los fans ( Instagram: @thenotoriousmma - @danawhite )

El regreso de Conor McGregor a la UFC vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundial del deporte de combate, luego de que el presidente de la compañía, Dana White, respondiera a los fans sobre el futuro del peleador irlandés. El directivo aseguró que existe una alta confianza en su retorno durante el verano de 2026, lo que ha reactivado la expectativa alrededor de uno de los nombres más mediáticos de las artes marciales mixtas.

Las declaraciones surgen en medio de múltiples especulaciones sobre el estado físico y deportivo de McGregor, quien no compite oficialmente desde 2021. Desde entonces, su posible regreso ha sido tema recurrente en redes sociales, entrevistas y rumores dentro de la propia organización.





¿Conor McGregor regresa a la UFC? Dana White responde a los fans

Dana White fue claro al hablar sobre el futuro de Conor McGregor en la UFC, asegurando que está “extremadamente seguro” de que el peleador volverá a competir este verano de 2026. El presidente de la compañía destacó que existen conversaciones avanzadas y condiciones favorables para su regreso al octágono.

De acuerdo con lo expresado por White, el proceso se encuentra en una etapa positiva debido a factores internos que no detalló, pero que fortalecen la posibilidad de ver nuevamente al excampeón de dos divisiones en acción.





El regreso de Conor McGregor toma fuerza tras años de ausencia

Conor McGregor no pelea desde julio de 2021, cuando sufrió una grave lesión en la pierna durante su trilogía ante Dustin Poirier. Desde entonces, el irlandés ha permanecido alejado de la competencia oficial, aunque se ha mantenido activo en redes sociales y en distintos proyectos personales.

La incertidumbre sobre su retorno ha generado expectativa constante entre los fanáticos de la UFC, quienes ahora ven más cerca la posibilidad de su reaparición en el máximo nivel del deporte.





Fecha tentativa y posible escenario del regreso en la UFC

Aunque aún no existe un anuncio oficial ni contrato firmado, en Estados Unidos ya se maneja una fecha tentativa para el regreso de McGregor: el 11 de julio de 2026 en Las Vegas.

El evento coincidiría con la International Fight Week, una de las celebraciones más importantes del calendario de la UFC, lo que reforzaría el impacto mediático de su posible regreso al octágono.





Max Holloway, el rival que suena para el combate

Dentro de los nombres que se han mencionado como posibles rivales para McGregor destaca Max Holloway, excampeón de la división y uno de los peleadores más reconocidos de la última década.

Sin embargo, el propio Holloway ha señalado que aún no hay nada firmado, por lo que el combate sigue en etapa de especulación, aunque con un creciente interés dentro del entorno de la UFC.