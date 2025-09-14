Fernanda Lira brilla bajo la tormenta: tercera victoria del año en Francia

MEXICANAS EXITOSAS. Lira, triunfo en condiciones extremas.

Fernanda Lira volvió a demostrar su temple competitivo al conquistar el Hauts de France Pas de Calais Golf Open, torneo del circuito LET Access Series (LETAS), disputado en el Golf Saint-Omer. La mexicana logró su tercera victoria de la temporada tras imponerse en un desempate frente a la islandesa Ragga Kristinsdottir, luego de que la ronda final fuera cancelada por condiciones climáticas adversas.

El desempate se definió en el hoyo 9, par 5, y se extendió hasta el tercer intento, donde Lira firmó un par que le bastó para llevarse el título. La ronda final había comenzado a las 11:15 a.m., pero fue suspendida a las 12:51 p.m. debido a tormentas eléctricas. Tras una inspección del campo, los organizadores determinaron que el torneo no podía reanudarse, por lo que se redujo oficialmente a 36 hoyos.

UNA VICTORIA CON SABOR ESPECIAL

“Se siente bien. Estoy feliz. Solo quería ganar sin Ryan cargando la bolsa para demostrar que puedo hacerlo sola”, declaró Lira tras su victoria. En sus dos títulos anteriores, la mexicana había contado con el apoyo de su esposo y caddie profesional, Ryan Shuttleworth. Esta vez, sin embargo, fue asistida por la también golfista del LETAS, Annika Borrelli, quien le cargó la bolsa y secó los palos durante el desempate.

El espíritu de camaradería también se reflejó en el gesto de la inglesa Gemma Clews, quien permaneció bajo la lluvia para cargar la bolsa de su compañera de juego, Kristinsdottir, en una muestra del compañerismo que caracteriza al circuito.

ASCENSO EN EL RANKING Y AMBICIONES MAYORES

Con esta victoria, Fernanda Lira asciende al segundo lugar del ranking del LETAS, quedando a tan solo un punto de Gemma Clews, actual líder. Sin embargo, la mexicana no participará en el próximo torneo del circuito, el La Sella Open del Ladies European Tour (LET), lo que abre una oportunidad para que la inglesa consolide su posición.

“Este año realmente quería jugar con viento y lluvia porque en México no tenemos esas condiciones. Ganar en este clima es especial porque demuestra que puedo competir en condiciones difíciles”, añadió Lira, quien ha demostrado una notable evolución técnica y mental en su juego.

PRÓXIMA PARADA: SUIZA

El circuito LETAS se traslada ahora a Suiza, donde se disputará el Lavaux Ladies Open del 17 al 19 de septiembre en el Golf de Lavaux. El torneo contará con la participación de 101 jugadoras, se jugará a 54 hoyos y repartirá una bolsa de 45,000 euros.

Con su desempeño, Fernanda Lira no solo se consolida como una de las figuras emergentes del golf latinoamericano, sino que también se perfila como una seria candidata a obtener la tarjeta completa del Ladies European Tour para la próxima temporada.