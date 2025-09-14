Isaac del Toro conquista Italia: histórico triunfo en el Trofeo Matteotti

YA ES COSTUMBRE. Del Toro vuelve a ganar en Europa.

Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, continúa escribiendo páginas memorables en el ciclismo internacional. Este domingo 14 de septiembre, el joven de 21 años se coronó en la 77ª edición del Trofeo Matteotti, disputado en Pescara, Italia, sobre un exigente recorrido de 193 kilómetros distribuidos en 12 vueltas a un circuito técnico y montañoso.

La prueba incluyó tres ascensiones cortas pero intensas en cada giro: Salita Tiberi (1 km al 5 %), Colle Scorrano (1 km al 5 %) y Montesilvano Colle (0.7 km al 6 %), que marcaron el desgaste de la jornada. Desde el inicio, los intentos de fuga fueron constantes, pero ninguno logró consolidarse ante el ritmo impuesto por equipos como Astana, Cofidis y Bardiani.

ATAQUE DECISIVO Y SPRINT LETAL

A 60 kilómetros de la meta, una fuga de cinco corredores logró abrir más de dos minutos de ventaja, pero el pelotón los neutralizó antes del tramo final. En los últimos 11 kilómetros, un grupo de favoritos se destacó en la cabeza de carrera, incluyendo a Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa.

En la última ascensión al Montesilvano Colle, Del Toro lanzó un ataque certero, alcanzando a los punteros junto a Scaroni y Alexandre Delettre. El esfuerzo configuró un quinteto que disputaría la victoria en Pescara. En los metros finales, el mexicano mostró su potencia y sangre fría para lanzar el sprint definitivo, cruzando la meta en primer lugar y desatando la ovación del público italiano.

CUATRO VICTORIAS EN CINCO DÍAS

Con este triunfo, Isaac del Toro acumula cuatro conquistas en una semana: GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteotti, todas clásicas italianas de fin de verano. Además, suma 16 victorias como profesional y ha contribuido al triunfo número 84 del UAE Team Emirates en la temporada.

Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar el Trofeo Matteotti, sucediendo al venezolano Orluis Aular, vencedor en 2024. Su regularidad, agresividad táctica y capacidad de remate lo han colocado en el top 10 del ranking UCI, y ahora se prepara para representar a México en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.

UN TROFEO CON HISTORIA Y SIMBOLISMO

El Trofeo Matteotti nació en 1945, en medio de la reconstrucción de Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Fue creado por un grupo de apasionados del ciclismo liderados por Fulvio Perna, como un mensaje de paz y libertad. La carrera rinde homenaje a Giacomo Matteotti, diputado socialista asesinado por el régimen fascista en 1924.

A lo largo de sus ediciones, ha sido escenario de grandes gestas y ha servido como preparación para el Campeonato Mundial. Figuras como Francesco Moser, Felice Gimondi, Gianni Bugno y Moreno Argentin han inscrito su nombre en el palmarés, y seis de sus ganadores han conquistado posteriormente la maglia iridata.