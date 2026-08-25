Leagues Cup 2026 ¿Hay tiempo extra en los cuartos de la Leagues Cup? Esto ocurre si empatan en los 90 minutos (MexSport)

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 entran en su fase más emocionante y tensa para los jugadores.

Ante el inicio de las eliminatorias directas y la presencia de varios clubes de la Liga MX disputando el pase a la siguiente ronda, ha surgido la duda entre los aficionados: en caso de que un partido termine empatado tras los 90 minutos reglamentarios, ¿se juegan tiempos extras o se define directamente en tanda de penales?

¿Habrá tiempos extras en la Leagues Cup?

La respuesta es no. El reglamento oficial de la Leagues Cup establece que ningún partido de las rondas de eliminación directa contempla tiempos extras.

Si al término del tiempo reglamentario de 90 minutos, el marcador se encuentra igualado, el ganador y clasificado a la siguiente ronda se definirá de inmediato a través de una tanda de tiros desde el punto penal.

Esta medida responde al objetivo de la competición de agilizar el desarrollo de los encuentros, mantener un ritmo dinámico en el torneo y cuidar la carga física de los planteles de la Liga MX y la MLS dentro de su calendario.

¿Cómo funciona el sistema de definición y puntos en la Leagues Cup?

A diferencia de las fases de eliminación directa donde el ganador de los penales avanza de ronda, durante la Fase de Grupos el torneo utiliza un sistema especial de puntuación tras el desempate por penaltis:

Victoria en tiempo reglamentario: 3 puntos

Empate + triunfo en penales: 2 puntos

Empate + derrota en penales: 1 punto

Derrota en tiempo reglamentario: 0 puntos

Para las rondas eliminatorias (como estos Cuartos de Final), no hay reparto de puntos: el equipo que gane la tanda de penales obtendrá automáticamente su pase a las Semifinales.

Horarios de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final se llevarán a cabo entre el martes 25 y el miércoles 26 de agosto de 2026: