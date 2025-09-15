Chargers vs Raiders: Pronóstico, análisis, y posibles claves del partido

Chargers vs Raiders La doble cartelera de lunes por la noche cierra con este partido de equipos del oeste de la Conferencian Americana.

La segunda semana de esta temporada regular de NFL termina con el duelo divisional entre Raiders y Chargers. Las Vegas inició con el pie derecho la etapa de Pete Carroll como entrenador en jefe del equipo. Ahora, buscan reafirmarse como un equipo ganador en horario estelar. En frente, el equipo angelino pretende demostrar que lo que ocurrió la semana pasada en Brasil no fue ninguna casualidad. El ganador de este partido se colocará como el líder de la división oeste en la Conferencia Americana.

Después de un domingo lleno de emociones, la segunda fecha concluye con una doble cartelera de lunes por la noche. Los Houston Texans comenzarán las acciones visitando a los Tampa Bay Buccaneers, mientras que Chargers y Raiders tendrán el duelo estelar a las 20:00 horas desde el Allegiant Stadium. Con las derrotas de los Denver Broncos y de los Kansas City Chiefs, el ganador de este encuentro cerrará la semana como líder divisional, lo que le da una doble relevancia a este enfrentamiento durante esta parte inicial de la campaña.

Pronóstico del Chargers vs Raiders | NFL, Semana 2

Los Angeles debutaron con victoria esta temporada en el espectacular partido internacional de Brasil. Desde hace algunas temporadas, el equipo ha sido una de las mayores promesas para dar el brinco de calidad y ser uno de los fuertes contendientes a llegar al Super Bowl. Esa ha sido la apuesta de la franquicia tras extender el contrato de Justin Herbert y traer a Jim Harbaugh como entrenador en jefe. Un inicio de 2-0 sería altamente esperanzador para los “cargadores”.

Por su parte, Las Vegas fue el equipo con menos victorias de esta división el año pasado. Los Raiders hicieron múltiples cambios tanto en su plantel como en su staff de coacheo, apostando a la experiencia de Pete Carroll y Geno Smith para hacer más competitivo al equipo. Estando en casa, tienen la oportunidad de dar un golpe de autoridad en la mesa y mostrar sus mejores argumentos deportivos.

De acuerdo con sitios especializados de estadística y análisis, las probabilidades de resultado están de la siguiente manera:

Triunfo Los Angeles Chargers : 64.91%

: 64.91% Triunfo Las Vegas Raiders: 37.61%

Análisis del Chargers vs Raiders | NFL, Semana 2

En la primera semana, Justin Herbert tuvo un partido estelar con 318 yardas por aire y tres pases de anotación además de 32 yardas terrestres en jugadas bajo presión que sellaron a victoria del primer partido de Brasil. Además, Herbert conectó con ocho jugadores distintos durante este encuentro, demostrando que el ataque por aire es la prioridad para el equipo de Habaugh.

En frente, los Raiders mostraron una cara muy distinta a la temporada pasada, especialmente en defensa. El trabajo de Pete Carroll comienza a mostrarse en esta unidad, que la semana consiguió una intercepción. Además, hizo despejar en seis ocasiones a la ofensiva de los Patriots, limitándolos a sólo 13 puntos en aquel primer encuentro. También, sometieron el juego terrestre de Nueva Inglaterra a menos de 70 yardas por acarreo.

A pesar de que los años recientes no han sido los más brillantes para los Raiders, el equipo de Las Vegas ha demostrado ser capaz de causar dolores de cabeza a sus rivales divisionales. En los últimos 10 partidos, han conseguido cuatro victorias, incluyendo un 21-63 en la temporada 2023

Posibles claves del partido para Los Angeles Chargers

Mantener el juego aéreo dinámico con múltiples objetivos para Justin Herbert

Generar presión defensiva sobre Geno Smith

Limitar los acarreos explosivos de Ashton Jeanty

Posibles claves del partido para Las Vegas Raiders

Evitar jugadas explosivas de Justin Herbert por aire

Volver a generar intercambios de balón

Mantener a la ofensiva en e campo el mayor tiempo posible

El partido se disputará este lunes 15 de septiembre a las 20:00 horas (CDMX) desde la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas.