Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO: Horario, canal, cómo y dónde ver la final de la Liga MX

Partido Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Foto: La Crónica

El futbol mexicano vivirá esta tarde uno de esos momentos que trascienden lo deportivo. Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la gran final de la Liga MX 2026, un duelo cargado de historia, rivalidad y una narrativa que mezcla revancha, orgullo y la posibilidad de llevarse el título como mejor equipo de esta temporada.

Por un lado, Pumas, con su mística universitaria y una base de jugadores que han demostrado carácter; por el otro, Cruz Azul, un equipo que ha aprendido a convivir con la presión y que hoy busca consolidarse nuevamente como campeón.

¿Cuándo y a qué hora es la final Pumas vs Cruz Azul?

El partido de vuelta de la final entre Pumas y Cruz Azul se disputa este domingo 24 de mayo de 2026, en lo que promete ser una noche inolvidable para el futbol mexicano.

Para los aficionados en México, el encuentro está programado a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) y se disputará en el Estadio Olímpico Universitario en la CDMX.

Transmisión EN VIVO | ¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul en vivo?

La gran final podrá seguirse completamente en vivo a través de televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión de la Liga MX:

Canal 5 (televisión abierta)

Azteca 7 (televisión abierta)

TUDN (televisión de paga)

Streaming: VIX Premium.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la final?

Pumas y Cruz Azul llegan a esta final con todo por definirse tras un primer duelo sin goles. El partido de ida, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, terminó 0-0, dejando la serie completamente abierta y elevando la expectativa para el encuentro decisivo de este domingo, donde se espera un duelo mucho más intenso y preciso.

Durante los primeros 90 minutos, Cruz Azul intentó imponer condiciones y tomar ventaja, pero se encontró con una actuación sobresaliente de Keylor Navas en la portería de Pumas. El arquero fue clave para mantener el empate, frustrando los intentos ofensivos de La Máquina y sosteniendo las aspiraciones universitarias rumbo al cierre del torneo.

¡LLEGÓ EL DÍA, HOY LO DEJO TODO Y ME VOY A VER A PUMAS! 🤩



¡CON GARRA, EN CASA Y CON NUESTRA GENTE... JUNT8S! ⚽️👊



¿ Y SI SÍ? 🐾#Junt8sPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/jhabWeH8Qa — PUMAS (@PumasMX) May 24, 2026

Ahora, todo se resolverá en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas buscará romper una sequía de 15 años sin título, mientras que Cruz Azul intentará volver a la cima y sumar su décima estrella. Con dos de los clubes más importantes del futbol mexicano frente a frente, el partido del 24 de mayo promete ser un duelo vibrante e imperdible para la afición.

Últimos 10 enfrentamientos directos entre Pumas y Cruz Azul

Pumas: 2

Empate: 3

Cruz Azul: 5

Alineaciones probables de Pumas vs. Cruz Azul

Pumas:

Navas; López, Silva, Duarte, Angulo; Vite, Carraquilla, Carrillo, Antuna; Juninho, Morales.

Cruz Azul:

Mier; Ditta, García, Piovi, Ocampos; Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Rotondi; Ebere.

Estamos listos para acompañar a @CruzAzul en el partido definitivo por la gloria. ¡Hoy jugamos todos! 🏟️💙#CalidadPorTradición #FamiliaCruzAzul pic.twitter.com/JNb6dII4lq — Cemento Cruz Azul ® (@lacruzazul) May 24, 2026

Prónostico Pumas vs Cruz Azul: ¿Quién es el favorito para llevarse el título del fútbol mexicano y cuánto paga?

Según datos de Caliente.mx, Cruz Azul llega con una ligera ventaja en las apuestas para quedarse con el título del Clausura 2026 frente a Pumas. Para el partido de vuelta, una victoria de los universitarios se paga con momio de +188, mientras que el empate está en +250 y el triunfo de La Máquina en tiempo regular se coloca en +134.

En cuanto a quién levantaría el trofeo, independientemente de si el resultado se define en los 90 minutos o en tiempos extra, Pumas aparece con una línea de +100, mientras que Cruz Azul mantiene la ventaja con -134. Estas cifras reflejan el buen momento del conjunto celeste en la Liguilla, aunque los auriazules han demostrado a lo largo del torneo que tienen la capacidad de competir bajo presión y sorprender en una final cerrada.