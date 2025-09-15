Clásico de ardidos…

SE FAJARON. Guadalajara ganó de buena forma, con sus armas y con un buen planteamiento de su técnico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Regresó la Liga MX tras el parón por fecha FIFA y nos dejó una jornada interesante donde lo más destacado fue el triunfo de Guadalajara como visitante sobre el América, en lo que fue un buen clásico.

Yo era de los que pensaban que Chivas tenía menos puntos de los que merecía, y que no jugaba tan mal como lo indicaban las estadísticas, pero la presión era real sobre Milito, ya que los números son los que mandan. Cuestionada victoria por la forma, peor ahora yo me pregunto, ¿no es de ardidos decir que Chivas no merecía ganar?

Cierto, el rebaño jugó con muchas precauciones, pero es una de las tantas formas que hay para ganar un partido, y el trabajo de un entrenador es buscar cómo su equipo saque los puntos, sea cual sea la táctica, pues él sabrá, con sus jugadores, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Bueno, pues Milito planteó el partido de forma precavida, esperando atrás, porque sabía que esa era la forma de ganarle a las Águilas. Punto extra a favor del técnico argentino, que ganó, y eso es lo que quedará en el recuerdo.

Decir que Chivas ganó, pero lo hizo de manera mediocre es de ardidos, Guadalajara ganó de buena forma, con sus armas y con un buen planteamiento de su técnico.

Ahora tendremos que ver si el golpe anímico de quitarse la jefatura contra las Águilas servirá para que Chivas se meta en zona de liguilla y no sea solamente el triunfo que “salve la temporada”. Eso no sería digno de este equipo. Con todo y esta derrota, América se mantendrá en la parte alta de la tabla y sigue como candidato al título, mientras que no creo que el “rebaño” esté para pelear el campeonato.

CRUZ AZUL VA POR EL TÍTULO

En esa zona alta se mantiene Cruz Azul, que además de jugar bien, tiene la virtud de sacar resultados en partidos cerrados. Me mantengo en que es mi principal candidato al título.

Tras la fecha FIFA los candidatos siguen siendo los cinco de arriba, los dos regios, la Máquina, América y Toluca, y estoy seguro que nos vamos a ir así hasta el final del torneo.

BUENA RACHA DE PUMAS

Pumas llegó a seis partidos sin perder, pero en esa racha ha enfrentado a rivales que debió haber vencido y no lo hizo, como Necaxa y Puebla, en su casa. Lo importante para los universitarios es que anotó ya por fin el tan criticado “Memote”, quien se quedará como centro delantero titular ya que no llegó ningún refuerzo. Entre promotores y jugadores que no tenían interés en venir, a Pumas se le fue el tiempo. El próximo sábado, contra Tigres, será un buen parámetro para saber hasta dónde pueden llegar.

Estamos a punto de llegar a la segunda mitad del torneo, y con tantas interrupciones no ha podido despegar este Apertura 2025, entre fechas FIFA, Leagues Cup, polémicas extra cancha y otras situaciones, ha sido muy cortado y eso afecta al aficionado.