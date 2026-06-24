Momento de definir los grupos del Mundial 2026: ¿Qué partidos determinarán a los líderes de esta primera fase?

Líderes de sector Mundial 2026 La Fase de Grupos está cerca de definir a los líderes de cada sector, por lo que el resultado de los siguientes partidos será clave para la combinación de la siguiente etapa.

Este miércoles 24 de junio arranca la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, etapa en la que se definirán las posiciones finales de los sectores y se consolidarán los equipos que clasifiquen a la primera etapa de eliminación del torneo.

La última fase de este primer peldaño en la competencia iniciará este miércoles con enfrentamientos en el Grupo A, B y C, siguiéndole de cerca los grupos D, E y F para mañana jueves, mientras que entre el viernes 26 y sábado 27 de junio se definirán las posiciones de los grupos G, H, I, J, K y L con sus últimos partidos en este primer tramo del Mundial 2026.

¿Cuáles son los equipos que han clasificado a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Dado que esta edición de la Copa Mundial FIFA es la primera competencia en incluir 48 selecciones, difiriendo de los 32 equipos tradicionales, la organización tuvo que reestructurar el sistema de eliminación, agregando una eteapa de eliminación previa a los ya conocidos octavos de final.

Tras el término de la Jornada 2 de la primera fase del torneo, los equipos que han asegurado su pase a la siguiente etapa previamente mencionada, son:

México.

Estdos Unidos.

Alemania.

Argentina.

Francia.

Noruega.

Colombia.

Entre estos clasificados a dieciseisavos de final, las selecciones que lideran en sus grupos son México (A), Estados Unidos (D), Alemania (E) y Argentina (J), mientras que los equipos restantes aún deben enfrentar un último partido para definirse como líderes y esclarecer las combinaciones de la primera fase de eliminación.

Partidos en Fase de Grupos del Mundial 2026 que definirán a los líderes de cada sector

Uno de los encuentros importantes que comenzará a definir los líderes de sector en la Jornada 3 de Fase de Grupos este miércoles 24 de junio, es el enfrentamiento Suiza vs Canadá del Grupo B; hasta ahora, el tercer anfitrión del Mundial 2026 lidera provisionalmente su grupo y necesitará de una victoria o únicamente un empate para mantenerse a la cabeza, mientras que Suiza está obligada a ganar el encuentro para arrebatar el liderato de su sector.

Otros partidos que definirán el liderazgo de los grupos de la primera fase del torneo presente y que se desarrollarán en los días siguientes, son:

Egipto vs Irán | Grupo G.

Uruguay vs España| Grupo H.

Noruega vs Francia | Grupo I.

Colombia vs Portugal | Grupo K.

Entre ellos, los que más destacan por la popularidad de sus selecciones y la tensión determinante del encuentro, son los partidos de Noruega vs Francia, que se jugará este viernes 26 de junio, y el Colombia vs Portugal que se llevará a cabo hasta el sábado 27 de junio.

Respecto al primero de estos encuentros, ambos equipos han sumado 6 puntos, pero Francia va a la cabeza por una mejor diferencia de goles. Dado que ambos están clasificados, este partido definirá exclusivamente el liderato. Para Francia, bastará un empate para mantener su puesto de líder, mientras que Noruega necesita la victoria si desea arrebatar a los franceses el primer puesto.

En cuanto al encuentro Colombia vs Portugal, el equipo sudamericano es líder solitario con 6 puntos, seguido de la selección portuguesa que cuenta con 4 unidades. Debido a ello, Colombia sólo ocupa un empate o victoria para avanzar como cabeza indiscutible de su sector. Por el contrario, Portugal necesita ganar obligatoriamente para escalar en su propio grupo y avanzar como líder de esta primera fase.