¿En qué equipo jugará Karim López? El primer mexicano elegido en la ronda 1 del Draft NBA 2026

Karim López hace historia | El alero sonorense fue seleccionado con el pick 21 del Draft 2026.

Karim López se ha convertido en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado durante la primera ronda del Draft de la NBA, luego de ser elegido con el pick 21 de la edición 2026.

¡KARIM LÓPEZ FUE CANJEADO!



El mexicano fue elegido por los Detroit Pistons pero fue enviado con los Memphis Grizzlies en un canje. 🏀🔥 pic.twitter.com/tHUbDYB0rW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 24, 2026

Aunque su nombre fue anunciado originalmente por los Detroit Pistons, el movimiento formó parte de un acuerdo previo con los Memphis Grizzlies, franquicia con la que jugará a partir de la próxima temporada y donde buscará ganarse un lugar en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Memphis será la nueva casa de Karim López en la NBA

La llegada de López a Memphis representa un momento importante para el deporte nacional, ya que ningún mexicano había sido elegido en la primera ronda del Draft. Además, es el primer jugador del país seleccionado mediante este proceso desde el año 2000, cuando Eduardo Nájera fue tomado en la segunda ronda.

El alero mexicano llega a los Grizzlies tras destacar con los New Zealand Breakers de la NBL de Australia y Nueva Zelanda. Durante la temporada pasada disputó 31 encuentros, registrando promedios de 11.9 puntos, 6.1 rebotes y dos asistencias por partido, además de ubicarse entre los mejores jugadores de la liga en robos y bloqueos.

Karim López buscará abrir una nueva era para los mexicanos en la basquetbol

Con apenas 19 años y una proyección que llamó la atención de varias franquicias, Karim López inicia una nueva etapa en su carrera y se convierte en una de las mayores esperanzas del basquetbol mexicano. Su llegada a Memphis también pondrá a los Grizzlies bajo la mirada de miles de aficionados mexicanos que seguirán de cerca cada paso del joven talento nacional.

Antes que él estuvieron Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez. Sin embargo, ninguno había logrado ser elegido en la primera ronda del Draft, un récord que ahora pertenece al joven originario de Hermosillo.