Suiza vs Canadá EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido del Mundial 2026 hoy

Partido Suiza vs Canada en vivo Foto: La Crónica

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en un momento decisivo. Este miércoles se conocerá al líder del Grupo B cuando Suiza y Canadá se enfrenten en Vancouver en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Ambas selecciones llegan con cuatro puntos tras dos encuentros disputados y tienen prácticamente asegurado su boleto a los dieciseisavos de final.

¿Dónde y a qué hora juega Suiza vs Canadá?

El partido entre Suiza y Canadá corresponde a la tercera y última jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más emblemáticos del futbol canadiense y sede habitual de la selección local durante la Copa del Mundo. El encuentro está pactado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Canal y dónde ver EN VIVO Suiza vs Canadá

Los aficionados en México podrán seguir el partido a través de las señales oficiales que transmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026. En México a través de:

ViX Premium (Pase Mundial 2026)

Canal 5

TUDN

Azteca

Posibles alineaciones de Suiza y Canadá

Los entrenadores Murat Yakin y Jesse Marsch perfilan cuadros muy similares a los que utilizaron en la segunda jornada.

Suiza

Entrenador: Murat Yakin.

Portero: Gregor Kobel.

Defensas: Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez.

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi.

Delanteros: Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo.

Cambios: Yvon Mvogo, Marvin Keller, Eray Cümart, Aurèle Amenda, Luca Jaquez, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Djibril Sow, Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Fabian Rieder, Noah Okafor, Zeki Amdouni, Cedric Itten.

Canadá

Entrenador: Jesse Marsch.

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea.

Mediocampistas: Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed.

Delanteros: Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin.

Cambios: Dayne St Clair, Owen Goodman, Joel Waterman, Moise Bombito, Alphonso Davies, Niko Sigur, Mathieu Choiniere, Jonathan Osorio, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Jayden Nelson, Tani Oluwaseyi, Promise David.

Pronóstico Suiza vs. Canadá: ¿Quién es favorito para ganar hoy?

Canadá y Suiza protagonizarán este miércoles 24 de junio de 2026 uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido que pondrá en juego el liderato del Grupo B. La selección canadiense llega a la última jornada ubicada en la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles, aunque comparte los mismos cuatro puntos con el conjunto suizo, que ocupa el segundo lugar.

El panorama previo anticipa un enfrentamiento sumamente equilibrado. Canadá cuenta con la ventaja de jugar ante su afición y llega motivada tras la contundente goleada de 6-0 sobre Qatar en Vancouver. Sin embargo, Suiza también atraviesa un gran momento luego de imponerse con autoridad por 4-1 a Bosnia y Herzegovina, por lo que ninguno de los dos equipos parte con una superioridad evidente en la antesala del compromiso.

Por lo tanto, el pronóstico para este partido es un empate 1-1.