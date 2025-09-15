Dan Marino revela que padece una enfermedad hepática, mientras Trump critica nueva regla de la NFL

DAN MARINO. Siempre, todo un caballero.

La leyenda del futbol americano y exmariscal de campo de los Miami Dolphins de la NFL, Dan Marino, de 64 años, reveló este lunes que padece desde hace dieciocho años la ‘enfermedad del hígado graso’, que ha lastrado su salud desde entonces.

Marino dijo que la enfermedad, denominada esteatohepatitis, le fue diagnosticada durante un chequeo rutinaria en 2007 al que acudió tras sentirse más fatigado de lo habitual, reveló a la revista People.

Esta patología suele estar causada por una acumulación excesiva de grasas en el órgano hepático a la que, según Marino, contribuyó su dieta tras retirarse de la NFL en 1999.

MARINO SE DESCUIDO

“Dejé de lado mi dieta... ahí es donde realmente surgió”, afirmó el integrante del Salón de la Fama de la NFL, que jugó para los Dolphins entre 1983 y 1999, y que posee el récord de victorias para un mariscal de campo que nunca ha ganado la Súper Bowl.

La enfermedad que sufre Marino es reversible con una dieta adecuada y ejercicio físico, pero de lo contrario puede causar inflamación crónica que acabe derivando en cirrosis o cáncer de hígado.

Cumpliendo con las recomendaciones de los doctores, el deportista aseguró que ahora opta por una dieta mediterránea y hace deporte más a menudo.

“Me hago ecografías y todo eso todos los años y hasta ahora ha estado bien”, explicó Marino, diciendo que siente que su pronóstico “va a mejorar cada vez más”.

QUIERE CREAR CONCIENCIA

La revelación del exmariscal de campo o ‘quarterback’ se enmarca en una campaña lanzada por una empresa farmacéutica para que deportistas hablen sobre experiencias únicas.

En este sentido, Marino insistió en que con ello quiere “concienciar a la gente sobre esto, para que tal vez puedan recibir tratamiento y pueda marcar una diferencia en sus vidas”.

DONALD TRUMP. Genio y figura. (SAMUEL CORUM / POOL)

A TRUMP NO LE GUSTA EL NUEVO ‘KICKOFF’

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este lunes de “ridícula” la nueva regla para los ‘kickoff’ empleada por la NFL desde esta temporada, y dijo que contribuye a que el fútbol americano sea “afeminado”.

“La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de ‘kickoff’. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial ‘normal’ y se ve fatal”, dijo Trump en la red social Truth Social.

ES MALO PARA ESTADOS UNIDOS

“El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el futbol americano. ¡El futbol americano ‘afeminado’ es malo para Estados Unidos y malo para la NFL! ¿A quién se le ocurren estas ideas ridículas?”, agregó el mandatario.

Las críticas de Trump se dirigen a la norma que la NFL ha puesto en práctica desde esta temporada para el ‘kickoff’ o patada inicial, con la que un equipo otorga la posesión del balón al contrario cada vez que anota, y que también se emplea al comienzo del partido, de la segunda mitad o de la prórroga.

La nueva regla está pensada para reducir el riesgo de lesiones y velar por la salud de los jugadores, según la NFL, puesto que acorta la distancia entre los jugadores de ambos equipos.

AUMENTABA EL RIESGO DE LESIÓN

Hasta ahora, la mayor distancia permitía a los jugadores alcanzar una velocidad superior cuando corrían en direcciones opuestas - unos buscando anotar, y los otros detener al corredor-, lo que aumentaba el riesgo de lesión.

La normativa también estableció una serie de situaciones en las que el balón ni siquiera debe ser retornado por un jugador, evitando casi por completo esos choques.