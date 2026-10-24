León vs Toluca Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@clubleon_oficial / @tolucafc)

Este sábado la cartelera deportiva tendrá tres partidos para los aficionados, la cual abrirá con el enfrentamiento de León contra Toluca como parte de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Nou Camp. Esta tarde, los Diablos buscarán imponerse, ya que necesitan sumar puntos.

Horarios y dónde ver en vivo el partido León vs. Toluca

El partido de León vs. Toluca se llevará a cabo en el Estadio León en Guanajuato, el día de hoy sábado 24 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán disfrutar de este enfrentamiento en vivo a través de los siguientes formatos:

Plataforma de streaming: FOX One.

Lamentablemente, en esta ocasión no será transmitido en televisión abierta, aunque los aficionados pueden adquirir la suscripción FOX One directamente desde su página web o mediante Amazon Prime.

¿Cuándo?: Sábado 24 de octubre.

Sábado 24 de octubre. Dónde: Estadio Nou Camp.

Estadio Nou Camp. Horario: A las 17:00 horas

A las 17:00 horas Transmisión: FOX One.

¿Cómo llegan León y Toluca?

Este encuentro se sumaría al registro histórico de 43 enfrentamientos dentro de la Liga MX, en los que el Toluca suma 17 victorias, mientras que León cuenta con 15 triunfos y han tenido 11 empates, por lo que se trata de una rivalidad muy reñida.

Esta tarde, sin embargo, promete emoción a sus aficionados debido a que Toluca se ha posicionado en el cuarto lugar de la tabla y León a tan solo una posición menor, es decir, ocupar el quinto lugar. Durante este encuentro, los Diablos buscarán ganar su primer partido después de empatar sus dos anteriores.

Alineaciones probables León vs. Toluca

La posible alineación para el partido de León vs. Toluca sería la siguiente:

Toluca

Portero: Hugo Gonzáles.

Hugo Gonzáles. Defensas: Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo.

Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez.

Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez. Delanteros: Federico Viñas y “Paulinho”

León: