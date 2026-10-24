Pumas vs. Tigres Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@pumasmx / @clubtigres)

Esta noche se disputará uno de los enfrentamientos más emocionantes de la Jornada 14 del Apertura 2026. En el Estadio Olímpico Universitario, los Pumas jugarán contra los Tigres en busca de su clasificación a la Liguilla. A su vez, esta noche se realizará un homenaje a Hugo Sánchez, por su 50 aniversario desde su debut como jugador profesional.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Pumas vs. Tigres

Los Pumas se enfrentarán contra los Tigres este sábado 24 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario a punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Este encuentro estará marcado por ser la recta final de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los aficionados podrán ver el partido Pumas vs. Tigres completamente en vivo a través de televisión abierta por el canal 5 o con suscripciones en TUDN, así como en plataformas de streaming ViX Premium.

¿Cuándo?: Sábado 24 de octubre.

Sábado 24 de octubre. Dónde: Estadio Olímpico Universitario, CDMX.

Estadio Olímpico Universitario, CDMX. Horario: A las 21:10 horas.

A las 21:10 horas. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llegan Pumas vs. Tigres al partido de hoy?

Este será un encuentro emocionante para los aficionados, puesto que ambos equipos buscarán sumar puntos para clasificar a la Liguilla; además, Pumas supera a Tigres por dos puntos en la tabla de posiciones. Esta noche, quien pierda estaría prácticamente fuera de la contienda.

Por otro lado, el conjunto oriazul regresa al Estadio Olímpico Universitario después de haber perdido contra Santos, por lo que buscarán el triunfo en su casa. Mientras que los Tigres querrán salir victoriosos, posterior a perder su racha de tres partidos sin perder.

Alineaciones probables: Pumas vs. Tigres

La posible alineación para el partido de Pumas vs. Tigres sería la siguiente:

Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Rubén Duarte

Nathan Silva

Rodrigo López

Uriel Antuna

Alan Medina

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Juninho

Roberto Morales

Tigres