Kimi Antonelli bate a Max Verstappen y se lleva la pole en el GP de EU

GP de Estados Unidos, F1. Max Verstappen (i), Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar lograron las tres primeras posiciones en la clasificación del GP de Estados Unidos. (EFE)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, se lleva la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos que se corre en el Circuito de las Américas, le acompañará en primera línea el Red Bull de Max Verstappen, desde la segunda fila lo hará Isack Hadjar y el Ferrari de Charles Leclerc. El mexicano Sergio Pérez lo hará desde el decimonoveno puesto.

Antonelli, de 20 años, firmó su séptima pole en la F1 (todas en la temporada), después de dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.513 metros de la pista texana en 1m 34.35 milésimas, 179 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 215 sobre el francés Isack Hadjar, que, al igual que los anteriores, marcó su vuelta rápida con el neumático blando.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc (a 232 milésimas) y el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton (a 276) arrancarán cuarto y quinto, respectivamente; en una carrera que el otro Mercedes, el del también inglés George Russell, afrontará desde la sexta plaza.

Desde la cuarta fila saldrán los McLaren del australiano Oscar Piastri, séptimo en la calificación, y el inglés Lando Norris, último campeón del mundo, que partirá octavo.

Antonelli, que lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que Russell y con 111sobre Hamilton, será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera y que George Russell no pase del noveno puesto; y Lewis no mejora un quinto en el COTA.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará desde el sitio19 beneficiado por las penalizaciones del argentino Franco Colapinto (Alpine) -decimocuarto en la ‘qualy’, pero sancionado con diez puestos- y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -decimotercero, aunque con veinte plazas de penalización-, que lo harán desde el fondo de la parrilla.

La carrera de este domingo se correrá a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).