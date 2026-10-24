Monterrey vs. Guadalajara Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@rayados / @chivas)

Esta noche del sábado 24 de octubre, se disputará el encuentro entre los Rayados de Monterrey y las Chivas de Guadalajara como parte de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este partido será crucial para ambos equipos, puesto que las Chivas buscarán mantener su posición en la tabla.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Monterrey vs. Guadalajara

El partido de esta noche se llevará a cabo en el Estadio BBVA, también conocido como “El Gigante de Acero” en Monterrey, este sábado 24 de octubre a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro será transmitido en vivo por el canal 5, TUDN, ViX Premium, Lavytime.

¿Cuándo?: Sábado 24 de octubre.

Sábado 24 de octubre. Dónde: Estadio BBVA en Monterrey.

Estadio BBVA en Monterrey. Horario: A las 19:00 horas

A las 19:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Lavytime.

¿Cómo llegan Monterrey vs. Guadalajara al partido de hoy?

Se espera que este sea un partido interesante para los aficionados, ya que Guadalajara llega como sublíder general con 23 puntos en la tabla de posiciones, tan solo 4 puntos debajo del América. Sin contar que tienen una de las mejores defensivas de la temporada.

Mientras que los Rayados estarán buscando afianzarse como uno de los mejores 8 dentro de la tabla, además vienen de golear al Puebla en un 1-4 y querrán su tercer partido invicto.

Alineaciones probables: Monterrey vs. Guadalajara

La posible alineación para el partido de Monterrey vs. Guadalajara sería la siguiente:

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas: Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre y Bryan González.

Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre y Bryan González. Mediocampistas: Rubén Gonzáles, Omar Govea, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado.

Rubén Gonzáles, Omar Govea, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado. Delantero: Ricardo Marín.

Rayados