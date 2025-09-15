Scheffler y Rahm lideran la Ryder Cup 2025 en Bethpage Black

LUCHA DE GIGANTES. Scottie y Jon se verán las caras de nuevo.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, llega a la Ryder Cup 2025 en gran forma tras conquistar el Procore Championship en California, su sexta victoria del año y la decimonovena en el circuito PGA. En Silverado Resort, firmó rondas de 64 y 67 golpes, superando por uno a Ben Griffin, también integrante del equipo estadounidense.

Scheffler, que ya ganó el Campeonato de la PGA y el Abierto de EE.UU. este año, será el líder indiscutible del equipo de Estados Unidos, dirigido por Keegan Bradley, quien asumió el rol de capitán tras la salida de Zach Johnson.

EUROPA SE CONCENTRA EN NUEVA YORK CON EQUIPO COMPLETO

El equipo europeo, capitaneado por Luke Donald, se encuentra en Bethpage Black, Nueva York, para dos jornadas de entrenamiento previas al torneo. La delegación incluye a figuras como Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland, Tommy Fleetwood, Justin Rose y Matt Fitzpatrick, entre otros.

La preparación incluye recorridos parciales y completos del campo, además de actividades grupales para fortalecer el espíritu de equipo. El objetivo: revalidar el título obtenido en Roma 2023 y romper la racha sin victorias en suelo estadounidense, que se extiende desde 2012.

FORMATO Y EXPECTATIVAS PARA BETHPAGE BLACK

La Ryder Cup se disputará del 26 al 28 de septiembre en el exigente campo de Bethpage Black, en Farmingdale, Nueva York. El torneo se juega bajo el formato match play, con modalidades de foursomes, fourballs y duelos individuales. Se reparten 28 puntos y el equipo que alcance 14.5 se proclama campeón.

El ambiente promete ser eléctrico, con entradas agotadas desde hace meses y una afición neoyorquina que convertirá el campo en un verdadero estadio. Europa buscará repetir la hazaña de 2012, mientras que Estados Unidos intentará recuperar el dominio en casa con nombres como Xander Schauffele, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau y Patrick Cantlay.