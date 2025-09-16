Juan Brunetta: “Dar el máximo es nuestra única obligación”

PIEZA CLAVE. Compromiso total en Tigres: competir por encima del resultado. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Juan Brunetta, centrocampista argentino de Tigres UANL, aseguró este martes que la principal obligación del equipo es entregar el máximo esfuerzo en la cancha, sin obsesionarse con el marcador. En conferencia de prensa previa al partido pendiente de la jornada 1 del torneo Apertura 2025, el jugador fue claro: “Estamos obligados a competir, el resultado es consecuencia, pero este equipo debe salir a dar el máximo por los tres puntos”.

El conjunto regiomontano, que actualmente ocupa el quinto lugar de la tabla, se enfrentará este miércoles a Chivas de Guadalajara, ubicado en la undécima posición, en un duelo que podría marcar un punto de inflexión en el torneo para ambos clubes.

CHIVAS LLEGA MOTIVADO TRAS VENCER AL AMÉRICA

El rival de Tigres viene de lograr una victoria importante en el clásico nacional, al imponerse por 0-2 al América, lo que ha elevado su ánimo y nivel competitivo. Para Brunetta, este resultado convierte a Chivas en un adversario de cuidado: “Deben venir con un buen envión anímico. Nosotros, pese a no haber ganado, nos quedamos con buena sensación por jugar 70 minutos con un hombre menos”.

Tigres empató sin goles ante León en su último compromiso, pero el rendimiento mostrado dejó buenas impresiones en el vestidor. “Los dos equipos llegamos en buen momento; será partido parejo y serán detalles los que definan”, añadió el volante argentino.

ESCALAR POSICIONES: EL OBJETIVO INMEDIATO DE TIGRES

Una victoria ante Chivas permitiría a Tigres ascender al tercer lugar del torneo, alcanzando 17 puntos, solo cuatro menos que el líder Monterrey y tres por debajo de Cruz Azul, segundo en la clasificación. El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi busca consolidarse como uno de los contendientes al título, y este partido representa una oportunidad clave.

Además del rendimiento colectivo, Tigres ha reforzado su plantilla con figuras de peso internacional, lo que ha elevado las expectativas entre la afición y los analistas deportivos.

ÁNGEL CORREA, UN FICHAJE DE JERARQUÍA MUNDIAL

Brunetta celebró la incorporación del delantero argentino Ángel Correa, campeón del mundo con la selección albiceleste en Catar 2022, quien recientemente se unió a las filas de Tigres. “Sabíamos de la calidad de Ángel antes de su llegada. Un jugador como él nos da jerarquía; está en un nivel alto y es de mucho aporte dentro y fuera de la cancha”, expresó.

La llegada de Correa ha generado un renovado interés por ver jugar a Tigres, que ahora cuenta con una plantilla más sólida y con mayor experiencia internacional. El equipo se perfila como uno de los más atractivos del torneo, tanto por su estilo de juego como por sus figuras.