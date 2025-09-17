Capitanes de la CDMX anuncia a Vitor Galvani como nuevo coach

Vitor Galvani, nuevo coach de los Capitanes de la CDMX

Capitanes de la Ciudad de México anuncia la incorporación de Vitor Galvani como Head Coach para la temporada 2025-26 de la NBA G League.

Galvani formó parte del cuerpo técnico en las temporadas 2022-23 y 2023-24, dejando huella por su visión táctica, capacidad de desarrollo y liderazgo en el banquillo. Su regreso representa el retorno de alguien que comparte la identidad de la organización.

“Me siento muy emocionado por iniciar esta nueva etapa con Capitanes. Representar a esta organización y a nuestra afición es un enorme orgullo para mí. Llegó con el compromiso de trabajar día a día para construir un equipo competitivo, que juegue con intensidad y emoción para la Familia Capitán. Estoy convencido de que, juntos, podremos seguir haciendo historia y llevar a Capitanes al siguiente nivel.”, expresó Vitor Galvani, Head Coach de Capitanes

Con experiencia en clubes élite de Brasil como Pinheiros y Corinthians, además de haber sido entrenador asistente de la selección nacional brasileña, Galvani llega a Capitanes en un momento clave. Su trayectoria combina formación de jóvenes talentos, logros en torneos internacionales y un futuro prometedor dentro de los grandes escenarios del básquetbol.

¿Quién es Vitor Galvani?

Vitor Galvani Cardoso (Campinas, Brasil; 1 de septiembre de 1992). El entrenador brasileño de básquetbol ha destacado por su trabajo en categorías juveniles y ligas nacionales. En 2022 dirigió a la selección sub-18 de Brasil (con la que fue campeón sudamericano), formó parte del staff de los Cleveland Cavaliers en la NBA Summer League 2022 y en 2024 asumió el banquillo de EC Pinheiros en la liga brasileña NBB, convirtiéndose en el segundo técnico más joven en la historia del torneo.

Vitor Galvani

Desde joven, Galvani se involucró en el básquetbol como entrenador. Comenzó como asistente en clubes brasileños de base como Joinville, Campinas (SP) y Corinthians, donde llegó a ser entrenador principal del equipo Sub-20 y asistente del primer equipo. También dirigió los equipos juveniles de Corinthians y participó en proyectos de formación de jóvenes.

Como entrenador de selección, llevó a la selección sub-18 de Brasil al título del Campeonato Sudamericano 2022 en Venezuela, y consiguió la medalla de plata en la AmeriCup Sub-18 (FIBA Américas) de ese año. Gracias a esos resultados, Brasil se clasificó para el Mundial Sub-19 de 2023 tras nueve años de ausencia.

En cuanto a su trayectoria internacional, Galvani fue invitado en 2022 a la NBA Summer League con Cleveland Cavaliers, asistiendo al entrenador JB Bickerstaff en las prácticas de Las Vegas. Durante la temporada 2022-23 formó parte del cuerpo técnico de Capitanes de la Ciudad de México como entrenador asistente. Estas experiencias ampliaron su perfil global y le dieron visibilidad fuera de Brasil.

En 2024 Galvani regresó al básquetbol brasileño para asumir el cargo de entrenador principal en EC Pinheiros (São Paulo), un club con fuerte énfasis en el desarrollo de jóvenes talentos. Con 32 años cumplidos, se convirtió en el segundo técnico más joven en la historia de la liga NBB.

Bajo su dirección, Pinheiros completó una campaña destacada en la temporada 2024/25: terminó sexto en la fase regular (19 victorias de 34 partidos) y avanzó a los cuartos de final de los playoffs. Este éxito con un equipo plagado de jóvenes consolida la reputación de Galvani como formador de jugadores.

Logros destacados

Campeón Sudamericano Sub-18 2022: Como entrenador de la selección brasileña sub-18, conquistó el título en Caracas, Venezuela.

Subcampeón AmeriCup U-18 2022: Obtuvo la medalla de plata en la AmeriCup (FIBA Américas U-18) del mismo año.

Clasificación al Mundial Sub-19 2023: Sus triunfos en 2022 garantizaron la plaza de Brasil en el Mundial Sub-19 2023 después de 9 años.

Participó como asistente en el equipo nacional de Brasil desde 2021 hasta 2023, en donde viajó con el equipo para la FIBA World Cup en Indonesia 2023.

Subcampeón de Americup 2022

NBA Summer League 2022: Fue invitado por los Cleveland Cavaliers para asistir al entrenador en jefe JB Bickerstaff durante la Summer League de Las Vegas.

Entrenador de Pinheiros (NBB 2024-25): Dirigió al club brasileño EC Pinheiros, logrando un récord de 19–15 y la clasificación a playoffs (5.º lugar).

Joven promesa en la NBB: Se convirtió en el segundo entrenador más joven de la liga brasileña NBB al asumir a Pinheiros a los 32 años

Nominado entre los 3 mejores entrenadores de la temporada del NBB 2024-25

Cronología de su carrera