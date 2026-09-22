¿Cuánto te costará ver los partidos de Chivas tras el anuncio del aumento de precios en Amazon Prime?

Chivas Yay una suscripción anual que ahora tiene Amazon Prime con un costo de $945 pesos. (Mexsport)

Amazon Prime reveló que en próximas fechas aumentará el costo de su membresía anual, por lo que muchos fans de Chivas comenzaron a preguntarse si el nuevo precio también afectará a la membresía para ver al Rebaño Sagrado en la plataforma.

¿Cuánto costará Amazon Prime con el aumento de precio en 2026?

Ahora, con el aumento de la membresía de Amazon Prime, miles de seguidores del Guadalajara si los juegos exclusivos de esta plataforma de streaming tendrán un costo extra, ya que quieren continuar viendo a su equipo en la plataforma de streaming.

Cuando fue el Apertura 2024, Chivas y Amazon Prime firmaron un convenio para la transmisión exclusiva de sus partidos, esto representó un aumentó histórico de más del 300%, por lo que fue una buena idea emigrar a esta plataforma y no quedarse en una televisora.

De esta forma, Amazon Prime anunció un aumento en su membresía y partir de ahora, todos los suscriptores tendrán que pagar mensualmente la cantidad de $129 pesos en la modalidad mensual.

​Así también, hay una suscripción anual que ahora tiene un costo de $945 pesos, pero los fans de Chivas que se suscribieron para ver los partidos del Rebaño ignoran si también.

¿Los juegos de Chivas tendrán un costo extra en Amazon Prime tras el aumento de precio?

​Pero para el alivio del bolsillo de los fans de Chivas, la suscripción a los juegos del Rebaño no tendrá un costo extra hasta el momento, por lo que continuarán viendo los partidos de la misma forma cuando lo contrataron.

Aunque los partidos de Chivas son exclusivos de esta plataforma de streaming, no tiene un cargo adicional, así que pueden disfrutar de los juegos del Rebaño sin costo extra.

Así también, la alianza comercial que tiene Chivas con Amazon Prime comenzó en agosto de 2024 y finaliza en diciembre del 2028.

Esto tuvo un costo para Amazon Prime Video de 20 millones de dólares, por lo que todavía hay un par de años en que transmitirán de forma exclusiva los juegos del Rebaño.