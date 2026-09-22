América vs. Necaxa: Las Águilas tendrán al menos cuatro bajas para el próximo partido

América Las Águilas no han tenido suerte con respecto a los jugadores que puede utilizar en cada partido. (Mexsport)

América continúa su camino hacia un nuevo título, ahora, las Águilas quieren brillar nuevamente ante Necaxa, pero la mala noticia es que llegarán con cuatro bajas en su cuadro principal.

¿Con qué jugadores no cuenta América por la Fecha FIFA de septiembre?

De esta forma, las Águilas no han tenido suerte con respecto a los jugadores que puede utilizar en cada partido, ya que ha sido rara la ocasión en que el plantel está completo en el Apertura 2026.

Así, América ya prepara su partido ante Necaxa de la Jornada 10 con ausencias por la Fecha FIFA y algunos otros elementos están recuperándose de lesiones, por lo que tendrá casi un cuadro B.

Ahora, parte del plantel de América reportó en Coapa para comenzar con la preparación, pero se notó la ausencia de Brian Rodríguez, Óscar Perea, Isaías Violante e Israel Reyes, todos ellos jugarán la Fecha FIFA.

¿Qué jugadores del América están lesionados para el juego ante Necaxa?

Por otra parte, Alan Cervantes, tiene una lesión muscular, por lo que entrenó con menor intensidad y con un calzado diferente, por lo que podría descartarse para el próximo juego de las Águilas.

Otro que no goza de salud al 100 % es Diego Arriaga, quien salió en camilla durante el partido de la Sub 21 y Dagoberto Espinoza continúa recuperándose con entrenamientos ligeros.

Así, Guillermo Almada no contará con cuatro jugadores que fueron convocados a sus selecciones y hay otros tres que no tendrían participación por diversas lesiones, por lo que echaría mano de las filiales del equipo.

Por otra parte, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno podrían ser considerados para debutar ante Necaxa, aunque necesitan más tiempo de adaptación a la cancha.