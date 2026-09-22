¿Ser luchador profesional es buen negocio? Esto ganan los luchadores de AAA y CMLL

Lucha Libre en Insurgentes. CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- A cargo de la empresa EMDL y organizado por el Sistema Colectivo Metro esta tarde como parte de la cartelera de festejos del 15 de septiembre distintos luchadores se reunieron en la Glorieta de los Insurgentes para ofrecer show de Lucha libreta gratuita y con ambiente familiar. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Desde afuera de los encordados, el trabajo de los vuelos y las llaves podría parecer, además de divertido, una garantía para vivir bien. Sin embargo, algo que pocos saben, es que no siempre se gana bien en esa profesión. Mucho menos al iniciar.

De hecho, son solo las estrellas afianzadas y aquellas con gran demanda en los cuadriláteros, quienes realmente terminan por acumular grandes sumas de dinero por presentarse en las funciones y además esto depende de si se es parte de la lucha titular o las preliminares. De ese mismo modo, es necesario aclarar que en México, es común cobrar por lucha y no en un pago fijo.

¿Cómo y cuánto dinero ganan los luchadores en México?

De acuerdo a entrevistas hechas a luchadores, como Latin Lover o LA Park, la manera en que se gana dinero es bastante variable. Por ejemplo, en dado caso de tener una función en un día, se gana solamente por la presentación ese día, por lo que en ocasiones, lo que hacen, es acumular luchas en días seguidos o en un solo día, con el fin de poder generar más ingresos, pues no existe tal cosa como un pago fijo en la mayoría de estos atletas.

Asimismo, el nivel de popularidad puede suponer un alza en el pago, pues dicho por promotores como Alonso Botello de KAOZ o Arturo Serna de The Panther Promotions, dependiendo de la cantidad de gente que puedan atraer el luchador, será la cantidad de paga que se le destinará.

Entre los pagos estimados, pueden ir desde los $500 pesos por lucha para los que inician, hasta los $20,000 a los $50,000 pesos para quienes son más populares o tienen cierto estatus dentro del negocio. De hecho, es posible que ganen más, debido a que algunos luchadores como Octagón, Máscara Sagrada, Penta y Rey Fénix vendían su mercancia afuera de las arenas, generando mayor ingreso.

En el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), por ejemplo, el esquema es igual al de pago por lucha o función, en donde además se destina un porcentaje de la taquilla total a los luchadores, por lo que en caso de tener un lleno total, supone una mayor y mejor cantidad para los bolsillos de estos combatientes.

La realidad de los luchadores mexicanos en sus inicios

Una realidad de los luchadores cuando apenas comienzan en el negocio de la lucha libre, es que no se les suele pagar bien, por lo que deben sobreexplotarse y buscar presentarse en la mayor cantidad de luchas y funciones posibles.

Una anécdota contada por parte del luchador Adolfo Tapia Ibarra “L.A. Park”, relata cómo eran incluso los tratos de los promotores, evitando pagar más en medida de lo posible y siendo muy cuidadosos en a quien le daban un aumento o le destinaban mayor cantidad en comparación al resto de los luchadores en la cartelera.

Tapia cuenta cómo una noche decidió pedirle un aumento de 2,000 pesos a su entonces promotor Antonio Peña, quien fue el fundador de la promoción Lucha Libre AAA en 1992. Durante una función en Tijuana, luego de haber hecho la petición, al bajar del ring le hicieron llegar su pago, el cual se conformaba de dos pizzas y un refresco. Pago que tomó como un gesto humillante y el cual le valió para salir de la empresa e irse a Estados Unidos a la ya extinta WCW.

¿A quiénes les va mejor en la lucha libre?

En comparación para los luchadores que no cuentan con un pago fijo, es también normal que no cuenten con prestaciones ni servicios dados por las promociones. Por esto, es que en ocasiones muchos de los pagos corrían por parte de los promotores a modo de apoyo informal, es decir que, en caso de no considerarlo o no quererlo, los patrones de estos luchadores no se encuentran obligados a darles un beneficio mayor al de la suma de dinero ya dada.

En cambio, los luchadores que se encuentran trabajando sobre contratos fijos como es el caso actual de la AAA, que en 2025 fue comprada por WWE a través de TKO Group Holdings, con lo que se quedaron con el 51% de la empresa mexicana, también es garantía para los luchadores que puedan recibir un pago mensual o quincenal, en lugar del pago por lucha que se establece entre las promociones mexicanas.

Para esto, por ejemplo, un estimado del mínimo que se paga por ser luchador en una empresa como WWE es de $350,000 dólares al año. Cantidad que en los casos de las superestrellas estelares, supone hasta $15 millones de dólares anuales. Cantidad que se dice que recibe Roman Reigns, actual campeón de Peso Pesado de la WWE y quien ha estado en la escena titular desde hace ya más de 10 años.