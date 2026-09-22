Canelo Álvarez vs Mbilli: ¿Por qué la pelea del mexicano podría cambia de fecha otra vez?

'Canelo' Álvarez El 'Canelo' Álvarez es uno de los boxeadores más mediáticos de México. (Mexsport)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los mexicano que continúa buscando fecha para su próxima pelea, en la cual enfrentará a Christian Mbilli, pero una vez más cambiaría la fecha de este compromiso del mexicano.

‘Canelo’ regresa al ring tras la derrota ante Crawford

De esta forma, ‘Canelo’ Álvarez viene de una tremenda derrota de Terence Crawford, pero ahora, contra Mbilli, tuvo problemas para fijar la fecha.

Cuando se anunció el combate, estaba pactado para el 12 de septiembre, pero por problemas con la recuperación del mexicano, el 31 de octubre era la próxima fecha a realizarse en Arabia Saudita.

¿Cuál sería la nueva fecha para la pelea entre ‘Canelo’ y Mbilli?

Sin embargo, más problemas surgieron con el ‘Canelo’ y Mbilli, por lo que la pelea sería reagendada para una nueva fecha y sede.

La nueva fecha se daría debido al conflicto que hay en Arabia Saudita, por lo que la seguridad no está garantizada y ambos peleadores prefieren una nueva sede para esta situación.

La nueva fecha sería pactada para el 21 de noviembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, lugar que ya conoce el ‘Canelo’ Álvarez y que marcaría su regreso al ring, según ESPN:

A pesar de que la pelea entre ‘Canelo’ y Mbilli está pactada, no se dio a conocer el resto de la cartelera, por lo que está por anunciarse.

En un adelanto, se espera que esté Jaime Munguía (46-2), quien defenderá su cetro AMB en las 168 libras ante Keiber González (23-1), también Rafael ‘Divino’ Espinoza (28-0), campeón Pluma de la OMB, ante Lorenzo Parra (24-1-1) y otros combates por anunciarse.