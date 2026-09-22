¿Cómo es la playera que utilizará Lionel Messi en su último juego con Argentina?

Lionel Messi En un video, Lionel Messi presentó la camiseta que utilizará en su despedida con la selección de Argentina. (Mexsport)

Lionel Messi dirá adiós próximamente de la Selección Argentina, por lo que la ‘Pulga’ ya se prepara para una de sus últimas aventuras con la camiseta albiceleste y ya mostró el jersey con el que jugará.

¿Cuándo será el último partido de Messi con la Selección Argentina?

Así, el astro argentino se despedirá de la Albiceleste el próximo 6 de octubre ante Benín, por lo que este sería el último encuentro de la ‘Pulga’ portando la playera con la que fue Campeón Mundial.

En un video, Lionel Messi presentó la camiseta que utilizará en su despedida con la selección de Argentina, por lo que generó miles de likes y el astro se le ve contento por esta decisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi mostró esta casaca única, la cual querrán todos en la cancha una vez que finalice el partido entre Argentina y Benín, el próximo 6 de octubre.

¿Cómo es la playera con la que se despedirá Lionel Messi de la Selección Argentina?

En el video, se ve a Lionel Messi portando la playera del Mundial 2026 y la reemplaza por la nueva, por lo que los fans comenzaron a inundar el posteo con comentarios, los cuales muestran la lealtad que tienen con la Pulga desde hace años.

Así, Lionel Messi se observa desde la parte de atrás de la indumentaria, misma que tendrá el nombre y número de Messi en color dorado, un jersey que seguramente será parte de la historia del futbol argentino.

Además, Lionel Messi colocó los botines que seguramente usará ese día ante Benín, los cuales tienen los colores de la bandera de Argentina, un detalle único que tiene la ‘Pulga’ para ese día.

Por último, el adiós de Lionel Messi será en el Estadio Monumental, por lo que habrá una nueva ovación para la ‘Pulga’, justo para despedir la gran trayectoria que hubo con la camiseta de su equipo.