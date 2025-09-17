Chivas vs Tigres: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en Liga MX

Partido Chivas vs Tigres Especial

Guadalajara anda con todo en la Liga MX, y hay partido pendiente contra Tigres que promete dar de qué hablar. Si andas armando tu plan para no perder detalle, aquí te va toda la información que necesitas saber para seguirlo desde casa o donde te agarre el partido.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Tigres hoy?

El Rebaño Sagrado recibe a los Tigres de la UANL en un duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 este miércoles 17 de septiembre en el estadio Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco, en punto de las 19:00 horas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs Tigres?

En televisión estándar y streaming, el partido será transmitido por Amazon Prime Video para México.

Mientras que en Estados Unidos podrás ver el partido en UNIVERSO NOW, Telemundo / Telemundo Deportes, fubo y Peacock.

¿Cómo llega cada equipó al partido?

Chivas viene motivado: en la Jornada 8 del Apertura 2025 derrotaron al Club América 2-1, con goles de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando González. Esa victoria fue vital para subir posiciones, pues el Rebaño estaba ubicado en lugares bajos.

Tigres, por su parte, empató 0-0 con León en esa misma fecha. No fue un resultado espectacular, pero le permitió mantenerse en una zona respetable de la tabla, buscando escalar puestos.

Probables alineaciones Chivas vs Tigres

Chivas

Raúl Rangel, Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando “Hormiga” González, Efraín Álvarez.

Tigres

Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Rómulo, Joaquim, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ángel Correa, Diego Lainez, Iván López, Ozziel Herrera.