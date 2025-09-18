América vs Pachuca femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions Cup 2025

América vs Pachuca Femenil Las Tuzas visitan a Las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes (Crónica Digital)

Club América Femenil y Pachuca Femenil se enfrentan este jueves 18 de septiembre en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy: horario y dónde lo puedes ver en vivo.

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde se reencuentren dos de los clubes más poderosos del futbol femenil mexicano, con un antecedente inmediato que favorece a las Tuzas tras haber conquistado el título del Clausura 2025 ante las Águilas.

Previa y pronóstico América Femenil vs. Pachuca Femenil Concachampions Femenil 2025

Club América Femenil llega con la obligación de retomar confianza después de un arranque irregular en la Liga MX Femenil, aunque en la Concachampions han mostrado dos caras muy distintas.

Las dirigidas por Ángel Villacampa vienen de un empate sin goles contra Alajuelense y una goleada implacable 9-0 sobre Chorrillo, donde Irene Guerrero brilló con un triplete.

Pachuca, en cambio, llega con paso sólido tanto en el torneo local como en el internacional, ya que debutó con un contundente 6-0 frente a Chorrillo y mantiene un plantel completo, con Charlyn Corral y Myra Delgadillo en un momento sobresaliente.

La rivalidad reciente marca un equilibrio interesante, pero la confianza y contundencia ofensiva con la que llegan las Tuzas las coloca ligeramente por encima en el pronóstico. Pachuca podría imponerse por la mínima diferencia en un encuentro cerrado, aunque América tiene la fortaleza de la localía para dar la sorpresa.

¿A qué hora juegan América Femenil vs. Pachuca Femenil hoy?

El enfrentamiento está programado para este jueves 18 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs Pachuca Femenil?

El choque entre América y Pachuca Femenil será transmitido en vivo por ESPN, señal que cuenta con los derechos oficiales de la Concacaf W Champions Cup 2025. Además, estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+.

Alineaciones probables América Femenil vs. Pachuca Femenil

América Femenil saltaría al campo con Sandra Paños en el arco; Jana Gutiérrez, Kimberly Rodríguez, Chidinma Okeke y Karina Rodríguez en la zaga; Irene Guerrero, Annie Karich y Nancy Antonio en el medio campo; mientras que en ataque estarían Bruna Vilamala, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

Pachuca Femenil, por su parte, tendría como portera a Esthefanny Barreras; en la defensa a Kenti Robles, Ohale Osinachi, Andrea Pereira y Yirleidis Quejada; en el medio campo a Karla Nieto, Myra Delgadillo, Natalia Mauleón y Ayooluwa Oke; con un ataque de temer encabezado por Charlyn Corral y Chinwendu Ihezuo.