Newcastle vs Barcelona: Horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Newcastle vs Barcelona | Champions League, Jornada 1 El cuadro inglés regresa a la liga de campeones para enfrentar a uno de los principales candidatos a ganar el título en la primera jornada de la fase regular.

La primera jornada de la Liga de Campeones de Europa termina con el esperado regreso del FC Barcelona, que estará visitando al Newcastle United. Los blaugranas resurgieron la temporada pasada de la mano de Hansi Flick como director técnico y este año quieren ir por el ansiado título europeo que no han conquistado en una década. Por su parte, el cuadro británico está de regreso en este torneo con la ilusión de hacer valer su inversión y competir en el máximo nivel.

En el segundo día de competencia, el actual campeón del torneo, el Paris Saint-Germain se colocó como líder de la clasificación general tras golear 4-0 al Atalanta. También, el Bayern Múnich tuvo una victoria estelar frente al Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes FIFA. Ahora, es el turno del FC Barcelona de presentarse en el prestigioso torneo de clubes europeos.

Newcastle vs Barcelona at St James' Park 🤤#UCL pic.twitter.com/iXfsDt3wrq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

En qué horario se juega el Newcastle vs Barcelona | Champions League, jornada 1

El silbatazo inicial de este juego será a las 13:00 horas (CDMX) en la cancha del St. James’ Park

En qué canal ver el Newcastle vs Barcelona | Champions League, jornada 1

La transmisión de este enfrentamiento estará disponible exclusivamente a través de TNT Sports en tu sistema de televisión de paga,

Cómo ver en app el Newcastle vs Barcelona | Champions League, jornada 1

Descarga la aplicación de HBO Max para dispositivo móvil o Smart TV, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Newcastle vs Barcelona | Champions League, jornada 1

Desde hace algunos años, el Newcastle ha invertido fuertemente para ser un equipo estelar tanto en la Premier League como a nivel europeo. En 2023, este equipo regresó a Champions después de 20 años sin aparición. Sin embargo, en aquella edición se fueron con marca de una victoria, dos empates y dos derrotas, quedando fuera en la fase de grupos.

Por su parte, el Barcelona se quedó en la antesala de la gran final del año pasado. Los Catalanes perdieron ante el Inter de Milán en una de las semifinales más vibrantes de los últimos años. El equipo italiano se impuso con marcador de 4-3 en el partido de vuelta en y dejando un global de 7-6 final para llegar a la disputa por el título, misma que perdieron ante el PSG.

La mala noticia para el equipo español es que llegan con algunas bajas para este partido. Gavi, Alejandro Baldé y Lamine Yamal no estarán disponibles para este duelo por molestias físicas. Esta será una prueba para demostrar lo que pueden hacer sin su joven super estrella como visitantes en un campo de la Premier League.

Posibles alineaciones del Newcastle vs Barcelona | Champions League, jornada 1

Newcastle: Nick Pope, Valentino Livreamento, Dan Burn, Fabian Schär, Keiran Trippier, Joelintom Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Anthony Gordon, Nick Woltemade, Anthony Elanga.

Barcelona: Joan García, Joules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Dani Olmo, Fermín López, Robert Lewandowski