Toros derrota a Diablos Rojos con bateo oportuno

A PALAZOS. Tijuana mostró poder ofensivo y un buen bullpen, para darle a Diablos su segunda derrota. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México coleccionó su segunda derrota consecutiva en la pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al caer 4-6 ante Toros de Tijuana, que fungió como local administrativo, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Este juego interligas previo al arranque de la campaña de 2026 resultó interesante para los 10 mil aficionados que se dieron cita en la casa de Diablos, pues Tijuana no se enfrentará a los escarlatas en la temporada regular.

Tijuana mostró poder ofensivo y un buen bullpen, para darle a Diablos su segunda derrota en días consecutivos, y mostrar las deficiencias escarlatas previo al arranque del 16 de abril.

TOROS EMBISTIÓ PRIMERO

Tijuana aprovechó ser el local administrativo y en la primera salida del año del lanzador Humberto Castellanos, lo recibió con una brava ofensiva. Tomas Telis, quien se embasó por golpe, llegó a tercera con el doblete de Rafael Ortega, y anotó con doblete de Hernán Pérez, que también llevó a la registradora a Ortega.

Pérez timbró con el sencillo de Aderlín Rodríguez, para el 0-3 inicial.

FUEGO CON FUEGO

Diablos Rojos abrió la cuarta con el poder ofensivo del exligamayorista Jon Singleton, quien bateó doble por el derecho. Julián Ornelas recibió golpe y Maikel Franco conectó un vuelacercas para empatar la pizarra.

La producción de los rojos continuó en la apertura del quinto rollo, con Franklin Barreto, quien se integró a los bicampeones para este juego de pretemporada, recibiendo base por bola; robando la segunda y llegó a tercera con sencillo de Marmolejos. Finalmente, fue impulsado por Singleton, para la ventaja temporal.

RALLY DE TIJUANA

El cierre de la sexta resultó positivo para el equipo dirigido por el exdiablo Roberto Kelly, y Wilmer Flores recibió base, avanzó a segunda con el hit de Junior Lake; llegó a tercera por la base a Franchy Cordero.

Con la casa llena, Jack Mayfield bateó un sencillo productor de dos; y finalmente Cordero anotó la sexta por wild pitch de Oscar Rojas.

INTENSO. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

A partir de ese momento, el bullpen de ambas novenas se comportó a la altura, y colgaron ceros consecutivos.

Este sábado continuará la pretemporada de Diablos, que recibirá a El Águila de Veracruz, a las 13:00.