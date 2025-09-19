Alegna González hace historia: plata y récord en los 20 km marcha del Mundial de Atletismo 2025

Alegna González La marchista mexicana hizo historia en el Mundial de Atletismo en Tokio (X SEMAR)

Alegna González, originaria de Ojinaga, Chihuahua, se consagró subcampeona mundial en los 20 kilómetros marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, una actuación que la llevó a firmar la mejor carrera de su vida con un tiempo de 1:26:06, marca que no solo le dio la medalla de plata, también impuso nuevo récord nacional y continental.

La atleta de 26 años, integrante de la Armada de México, dejó atrás los fantasmas de dos quintos lugares olímpicos (Tokio 2021 y París 2024) y varias finales mundiales sin podio, para consolidarse como una de las marchistas más sólidas del planeta.

¿Qué dijo Alegna González tras ganar plata en el Mundial?

El oro fue para la española María Pérez, doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros, rival que ha impuesto una hegemonía en los últimos años. Sin embargo, González jamás bajó los brazos y mantuvo un paso firme y estratégico, consciente de que la presión estaba en aprovechar su única oportunidad de subir al podio en Tokio tras renunciar a los 35 kilómetros por problemas físicos.

“Escribí en mi teléfono que ganaría una medalla hoy y lo cumplí. Quería dejar a México en el podio, y lo logré con récord nacional. Me voy con una felicidad inmensa”, confesó emocionada en zona mixta.

Así ingresó a la meta Alegna La marchista mexicana se colgó la medalla de plata (FRANCK ROBICHON/EFE)

La plata de Tokio representa el regreso de México a la élite de la marcha, disciplina que ha dado múltiples glorias olímpicas y mundiales al país.

¿Quién es Alegna González?

Alegna no solo porta la camiseta tricolor, también viste con orgullo el uniforme naval. Como Cabo de la Secretaría de Marina, supo equilibrar su vida militar con la exigencia del alto rendimiento. La institución la respaldó desde sus inicios y ahora celebra junto con el país su histórica hazaña.

Desde que se coronó campeona mundial sub-20 en 2018 en Finlandia, Alegna González se perfiló como la gran promesa de la marcha mexicana. Siete años después, confirma ese destino. Sus participaciones en Juegos Olímpicos, Grand Prix europeos y Campeonatos Mundiales la han convertido en una referente de la especialidad.

Con apenas 26 años, tiene aún un camino amplio hacia Los Ángeles 2028, donde la medalla olímpica ya no parece un sueño, está al alcance de la mexicana.