Cruz Azul vs Juárez: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX 2025

Cruz Azul vs Juárez La Maquina recibe en el Estadio Olímpico Universitario a Bravos (Crónica Digital)

Club de Futbol Cruz Azul y Juárez FC juegan hoy en partido correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: pronóstico, horario y dónde ver en vivo.

La Máquina Celeste se mantiene como el único equipo invicto del certamen, con un paso sólido que la tiene peleando el liderato, mientras que los Bravos llegan con la misión de dar un golpe de autoridad para escalar en la tabla general.

Cruz Azul busca extender su dominio como local y defender su racha de 14 partidos de Liga MX sin perder en casa, mientras Bravos quiere repetir la hazaña conseguida en el Clausura pasado, cuando sorprendió a los capitalinos con un triunfo ajustado.

Con estos antecedentes, el encuentro se perfila como uno de los más atractivos del arranque de esta jornada de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs. Juárez | Jornada 9 de la Liga MX

La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón llega motivada tras vencer a Pachuca por la mínima diferencia en la fecha anterior, resultado que los coloca con 20 puntos en el segundo lugar de la tabla, a solo una unidad de Monterrey. Sin embargo, la expulsión de Jesús Orozco en ese duelo obliga a realizar ajustes en la defensa, lo que podría abrir oportunidades para los visitantes.

En la capital, el dominio celeste sobre los Bravos ha sido contundente. Cruz Azul acumula siete victorias en once enfrentamientos directos. Los fronterizos apenas suman dos triunfos en el historial, uno de ellos en el torneo pasado.

Juárez, bajo las órdenes de Martín Varini, empató 1-1 contra Necaxa en la jornada pasada y cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. Con 12 unidades, los Bravos ocupan la novena posición y necesitan sumar en la capital para mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares.

Pronóstico: Cruz Azul es favorito por su condición de invicto y fortaleza en casa, aunque Juárez ya demostró en el Clausura pasado que puede complicarle el panorama. Un empate con goles no sería una sorpresa, aunque la balanza se inclina hacia los cementeros.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Juárez hoy?

El partido se juega este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs. Juárez?

El duelo podrá seguirse completamente en vivo a través de ViX Premium.

Alineaciones probables Cruz Azul vs. Juárez

Cruz Azul: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Sánchez; Carlos Rotondi, Luka Romero, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero; José Paradela y Ángel Sepúlveda.

Juárez: Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, José Juan García, Moisés Mosquera, Denzell García; José Luis Rodríguez, Homer Martínez, Guilherme, Raymundo Fulgencio; Rodolfo Pizarro y Óscar Estupiñán.