El Grande Americano es arrestado por agresión física en Florida: ¿Corre peligro su lucha en La Noche de los Grandes de AAA?

El luchador mejor conocido como El Grande Americano es arrestado Marcel Barthel enfrenta cargos de agresión física en Florida. (RecentlyBooked.com)

Marcel Barthel, mejor conocido por los fans de la lucha libre como Ludwig Kaiser o El Grande Americano, fue arrestado este miércoles 20 de mayo en Orange County, Florida bajo cargos de agresión física. El luchador alemán se encuentra en libertad tras pagar mil dólares de fianza.

¿Por qué arrestaron a El Grande Americano en Florida?

Según documentos obtenidos por Ringside News de la corte en Orange County, lugar que se encuentra dentro de las demarcaciones de la ciudad de Orlando, Barthel se habría entregado por voluntad propia a las autoridades después de que estas lanzaron una orden de arresto. Poco después, se realizó el pago de mil dólares que lo puso en libertad bajo una serie de condiciones que incluyen no intoxicarse y mantener distancia de su lugar de residencia, el complejo departamental Paramount at Lake Eola, ya que fue ahí donde ocurrió el altercado. El luchador no puede acercarse a dicha residencia sin la presencia de las autoridades.

El incidente parece haber ocurrido este 20 de mayo alrededor de las 6:30 p.m en un elevador de los departamentos. Barthel, una mujer y otro hombre llamado Richard Reap se encontraban en el elevador, donde la estrella de la WWE y la mujer habrían estado realizando actos de intimidad. Cuando Reap comentó su disgusto ante la situación, Barthel lo habría golpeado severamente para luego marcharse con la mujer que lo acompañaba. No sería hasta después que el hombre agredido identificaría la foto del luchador como el culpable de la golpiza. Fue entonces que la policía lanzó la orden de arresto.

El luchador alemán participa en la WWE desde 2017 A partir de 2021, forma parte de la plantilla principal de la liga americana (WWE)

¿Qué significa esto para su carrera en la WWE?

Ludwig Kaiser tiene una trayectoria larga en el cuadrilátero. Empezó en 2009 luchando en el circuito independiente alemán. Fue en 2017 que la WWE mostró interés en sus habilidades y lo firmó. Participó en la marca NXT de la liga americana de lucha libre hasta 2021, año en que pasó a formar parte de la plantilla principal.

Es muy pronto para saber si este arresto tendrá consecuencias duraderas en su carrera profesional. Por lo pronto, es probable que el incidente afecte su aparición en el gran evento de la liga mexicana de lucha libre AAA, programado para el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey.

Se espera que La Noche de los Grandes sea uno de los eventos más grandes de lucha libre en los últimos años. Esto se debe a que es el uno de los eventos más importantes que organiza la WWE en conjunto con la AAA desde la adquisición de la liga mexicana por el gigante de luchas americano que se efectuó el año pasado.

En el evento, se espera que Ludwig Kaiser enfrente a Chad Gable, en una lucha de máscara contra máscara definitiva por saber quién se quedará con el título de “El Grande Americano”

Es incierto, debido al reciente arresto del alemán, si la pelea se llevará a cabo como estaba agendada. De momento, ni la AAA ni la WWE han emitido algún cambio de estatus ni algún cambio de plan con respecto a la función del próximo 30 de mayo.