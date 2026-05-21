Al-Nassr vs Damac: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Liga de Arabia Saudita

Al-Nassr vs Damac | Liga Arabia Saudita Ambos equipos se juegan todo en su partido final de la temporada con el Al-Nassr buscando el título y el Damac queriendo salvarse del descenso.

Llegó el día de la verdad, la Liga de Arabia Saudita se define el este jueves y Cristiano Ronaldo podría salir campeón con este equipo por primera vez en el torneo desde que llegó. El Al-Nassr cierra en casa el año futbolístico con la oportunidad de depender de sí mismos y llevarse el ansiado campeonato con ‘El Bicho’. Luego de sus tropiezos más recientes, esta será la jornada final ante un rival que se está jugando la permanencia en la primera división, lo que promete un enfrentamiento de altas emociones en la cancha del Al-Awwal Park.

Estamos en la disputa de la última jornada de la liga de Arabia Saudita en lo que será un final de fotografía. Al Nassr llega como e líder general de la clasificación, seguido muy de cerca por el Al-Hilal. El más reciente empate entre estos dos equipos mantiene con vida a los ‘Al-Za’eem’, pero son los de amarillo quienes tienen el destino en sus manos para definir una campaña que ha sido autpenticamente histórica en el fútbol árabe y que podría significar el primer título de Cristiano Ronaldo en este certamen.

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Damac? | Liga de Arabia Saudita

12:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Al-Nassr vs Damac? | Liga de Arabia Saudita

Fox / Fox One

Previa del Al-Nassr vs Damac | Liga de Arabia Saudita

Con este partido concluirá la temporada del futbol árabe. Todos los partidos se disputarán de forma simultánea con mucho en juego. Pase lo que pase, hoy conoceremos al nuevo campeón luego de que el Al-Ittihad quedara relegado de los primeros puestos de la clasificación general. Este partido muestra dos extremos de la lucha por concluir la campaña.

Por un lado, el Al-Nassr sueña con volver a ser campeón. El equipo que trajo a Cristiano Ronaldo hace tres años podría ver su esfuerzo finalmente recompensado con un título. Los ‘Caballeros’ tuvieron la oportunidad de coronarse la semana pasada, pero el empate de último segundo ante el Al-Hilal los hizo tener que esperar. Con una victoria, se estarán llevando el campeonato sin depender del resultado del Al-Hilal.

En contra parte, el Damac se encuentra en la posición número 15 y con riesgo real de perder su lugar en la primera división. En caso de una derrota, le darían la oportunidad al Al.Riyadh de ganar su partido ante el Al-Okhdood, lo que provocaría su relegación. Por eso, los dirigidos por Fábio Carille no pueden permitirse una derrota y dejarán todo para evitar que ‘El Bicho’ y compañía se lleven los tres puntos.