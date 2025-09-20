Monterrey vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 9 Liga MX

Partido Monterrey vs América Especial

El futbol mexicano vivirá este sábado una de sus noches más intensas con un choque de alto voltaje en el Estadio BBVA. Monterrey y América, dos de los clubes más poderosos y con mayor tradición de la Liga MX, se verán las caras en un duelo que promete ser vibrante.

Ambos llegan con cuentas pendientes, distintas necesidades y la presión de mantenerse como protagonistas en el Apertura 2025.

¿A qué hora y en dónde Monterrey y América?

Este sábado 20 de septiembre, el Estadio BBVA será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX: Monterrey recibe al América en punto de las 21:05 horas en el Estadio BBVA.

Será un choque con mucho en juego para ambos equipos, que llegan con expectativas altas, diferentes presiones y la necesidad de consolidarse en la parte alta de la tabla.

¿Cómo llega cada equipo?

Monterrey

Llega como líder del torneo Apertura 2025, con 21 puntos tras ganar 7 partidos de los 8 que ha disputado hasta ahora. Su último partido fue victoria como visitantes ante Querétaro, con gol de Germán Berterame. Esto les da confianza para mantener el ritmo en casa.

América

Venían relativamente estables pero con reciente traspié: América perdió ante Guadalajara. Esto les pone en una situación de tener que reivindicarse. A pesar de la derrota, el equipo tiene jugadores de peso que pueden marcar diferencia, y la presión de mantenerse entre los primeros los obliga a jugar con determinación.

Posibles alineaciones

Las siguientes son las probables alineaciones que se manejan con base en reportes de medios deportivos y análisis de planteles:

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensa: Erick Aguirre; Sergio Ramos; Víctor Guzmán; Gerardo Arteaga

Mediocampo: Jorge Rodríguez; Fidel Ambriz; Oliver Torres

Delantera: Lucas Ocampos; Sergio Canales; Germán Berterame

¡Vamos con todo por el triunfo, Pandilla!👊🏼🔥 No te pierdas la #NotaPrevia @CocaColaMX del juego de hoy.⚽



📺 Sigue la transmisión del partido por Canal 5, TUDN, @VIX y Layvtime.💪🏼https://t.co/5hbfzKLKyg — Rayados (@Rayados) September 21, 2025

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensa: Israel Reyes; Sebastián Cáceres; Igor Lichnovsky; Cristian Borja

Mediocampo: Erick Sánchez; Alan Cervantes; Dagoberto Espinoza; Alejandro Zendejas; Allan Saint-Maximin

Delantera: Rodrigo Aguirre