Pachuca vs Querétaro: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 9 Liga MX

Partido Pachuca vs Querétaro Especial

Este sábado 20 de septiembre, el Estadio Hidalgo será testigo de un enfrentamiento crucial en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en un duelo que promete emociones y definirá el rumbo de ambos equipos en el torneo.

¿A qué hora y en dónde juega Pachuca vs Querétaro?

Este emocionante encuentro se realizará este sábado 20 de septiembre en el Estadio Hidalgo en punto de las 17:00 horas.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Pachuca y Querétaro se jugará a las 17:00 horas (centro de México) en el Estadio Hidalgo. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de:

FOX Sports

Caliente TV

¿Cómo llegan Pachuca y Querétaro?

Pachuca

Los Tuzos vienen de una derrota por la mínima diferencia ante Cruz Azul en la jornada anterior. Este resultado los mantiene en la parte media de la tabla, con la necesidad de sumar puntos en casa para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Querétaro

Por su parte, los Gallos Blancos sufrieron una derrota por 1-0 ante Monterrey, lo que los mantiene en la parte baja de la clasificación. Necesitan urgentemente una victoria para salir de la zona de riesgo y mejorar su posición en la tabla.

#Sub21Gallos ¡Día de futbol en Pachuca! 🐓



Así saltamos a la cancha para enfrentar a los Tuzos.#Los75DeGallos pic.twitter.com/fJvucqyo0T — Club Querétaro Fuerzas Básicas (@ClubQueretaroFB) September 20, 2025

Posibles alineaciones

Pachuca

Portero: Ustari

Defensores: Rodríguez, Murillo, Hernández, López

Mediocampistas: Guzmán, Rodríguez, González

Delanteros: Rodríguez, Rondón, Lozano

Querétaro

Portero: Pérez

Defensores: Martínez, García, Sánchez, López

Mediocampistas: Pérez, Martínez, González, Hernández

Delanteros: Ramírez, Morales



